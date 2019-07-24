  • Bist 100
    102396
  • Dolar
    5,7230
  • Euro
    6,3818
  • Altın
    261,7640
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pitbull'un saldırdığı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok Pitbull'un saldırdığı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama: Bitlis'te silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama: Bitlis'te silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giresunspor Başkanı Eren: Yayıncı kuruluş ile anlaşma sağlanamadı ve bilgi akışı da yok Giresunspor Başkanı Eren: Yayıncı kuruluş ile anlaşma sağlanamadı ve bilgi akışı da yok
Şişli'de bir Moğolistanlı vatandaşı döverek öldüren 6 zanlı yakalandı Şişli'de bir Moğolistanlı vatandaşı döverek öldüren 6 zanlı yakalandı
İki teröristi teslim olmaları için aileleri ikna etti İki teröristi teslim olmaları için aileleri ikna etti
Turizmcilerin yüzü, Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Turizmcilerin yüzü, Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
TFF 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'dan imza şov TFF 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'dan imza şov
Gaziantep, Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Gaziantep, Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS sonuçları sorgulama işlemi! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS sonuçları sorgulama işlemi!
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı
Bakan Selçuk: Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz Bakan Selçuk: Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı
BAE: Yemen’den çekilmiyoruz birliklerimiz yeniden konumlanıyor BAE: Yemen’den çekilmiyoruz birliklerimiz yeniden konumlanıyor
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok
Beşiktaş, Celta Vigo’nun Arjantinli stoperi Roncaglia için devreye girdi Beşiktaş, Celta Vigo’nun Arjantinli stoperi Roncaglia için devreye girdi
2 tonluk boğa 70 bin liradan yeniden satışa çıktı 2 tonluk boğa 70 bin liradan yeniden satışa çıktı
Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü
Belçika'da yüksek sıcaklık 'kırmızı alarm' seviyesinde Belçika'da yüksek sıcaklık 'kırmızı alarm' seviyesinde
Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı
Eski Galatasaraylı futbolcu Misimovic: G.Saray'da kariyerimin sonuna kadar kalmak hayalimdi Eski Galatasaraylı futbolcu Misimovic: G.Saray'da kariyerimin sonuna kadar kalmak hayalimdi
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumu iyi Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumu iyi
Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06:33 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08:47

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS sonuçları sorgulama işlemi!

Geçtiğimiz 30 Haziran'da gerçeleştirilen DGS sınavında 150 dakika boyunca ter döken öğrenci adayları DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2019 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonucu sorgulaması nasıl yapılacak? soruları bu sınava girenler ve aileleri tarafından en yoğun bir şekilde araştırılan bir konu haline geldi. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve 2019 DGS sonuçları sorgulama işlemi ile ilgili detayları sizler için araştırdık.

Dikey Geçiş Sınavına (DGS) giren öğrenciler ve velileri DGS sınav sonuçları ile ilgili aramalarını arttırdı. Sınavda 150 dakika boyunca ter döken öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek ve tercih işlemlerini yapmak istiyor. Bu doğrultuda sınavın ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler arama motorlarına "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorularını soruyor.

Sınav sonuçları da dahil olmak üzere DGS sınavı ile ilgili tüm tarihler ÖSYM takviminde yer alıyor. Takvimde de yer aldığı üzere, 2019 DGS sınavı için başvurular 26 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde alındı. Başvurularını yapmayan adaylar 21 Mayıs tarihinde elektronik ortam veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

DGS sınavı 30 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. İki yıllık önlisans mezunları eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak için 30 Haziran 2019 tarihinde sınava girdiler. 2019 DGS sınavı 30 Haziran'da 10:15’te başladı ve adaylar 150 dakika boyunca sınav sorularını çözdü. Sınava giren adaylar DGS sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Adaylar ve velileri sınav sonuçları ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı.

2019 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenci adayları yarın itibari ile DGS sonuçlarına erişim sağlayabilecek. 

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ

DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. 

DGS SONUÇLARI GÖNDERİLECEK Mİ?

Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Bune karşın her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2019 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Sabrımız tükendi' açıklaması
"Bu utanç vericidir"
Hakan Atilla Türkiye'de
Polisler ne diyeceğini şaşırdı! 'Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?'
G.Saray ve Beşiktaş kulislerini hareketlendirdi! Emre Mor sonrası dikkat çeken gelişme!
Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar bitiyor!
İlk güneş yelkenli uydu, yelkenlerini açtı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Türkiye'nin S-400'leri Bulgaristan'da gündemi değiştirdi!
Tottenham Başkanı'ndan flaş Wanyama mesajı: G.Saray'a gönderebiliriz ama...
Bakanlık'tan 'mavi su' uyarısı: Onaysız ürünleri almayın
Bakan Soylu'dan Suriyeliler ile ilgili kritik açıklama!
Süreyya Yalçın'dan ekibine 100 bin liralık villa
Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni skandal! Terör örgütünün propagandasına katıldı
Avcı yeni "Visca"sını buldu! Beşiktaş bombayı patlatıyor!
Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü
HDP ve DBP yöneticilerine PKK operasyonu
Babası Boris Johnson'ı anlattı
Ekonomide kritik gelişme... 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe çok sert mesajlar: Uzak durun!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ