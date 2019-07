Dikey Geçiş Sınavına (DGS) giren öğrenciler ve velileri DGS sınav sonuçları ile ilgili aramalarını arttırdı. Sınavda 150 dakika boyunca ter döken öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek ve tercih işlemlerini yapmak istiyor. Bu doğrultuda sınavın ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler arama motorlarına "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorularını soruyor.

Sınav sonuçları da dahil olmak üzere DGS sınavı ile ilgili tüm tarihler ÖSYM takviminde yer alıyor. Takvimde de yer aldığı üzere, 2019 DGS sınavı için başvurular 26 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde alındı. Başvurularını yapmayan adaylar 21 Mayıs tarihinde elektronik ortam veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

DGS sınavı 30 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. İki yıllık önlisans mezunları eğitimlerini dört yıllığa tamamlamak için 30 Haziran 2019 tarihinde sınava girdiler. 2019 DGS sınavı 30 Haziran'da 10:15’te başladı ve adaylar 150 dakika boyunca sınav sorularını çözdü. Sınava giren adaylar DGS sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Adaylar ve velileri sınav sonuçları ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı.

2019 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenci adayları yarın itibari ile DGS sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ

DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI GÖNDERİLECEK Mİ?

Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Bune karşın her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2019 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.