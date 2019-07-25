  • Bist 100
    103609
  • Dolar
    5,7170
  • Euro
    6,3715
  • Altın
    261,5120
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Bahçelievler'de caddede çökme meydana geldi Son Dakika: Bahçelievler'de caddede çökme meydana geldi
ABD'li iş insanları Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı ABD'li iş insanları Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı
DGS sonuçları açıklanıyor! DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler 2019 yayında! DGS sonuçları açıklanıyor! DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler 2019 yayında!
Sevilla ile pürüzler giderildi! Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Sevilla ile pürüzler giderildi! Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bursaspor zamana karşı mücadele veriyor Bursaspor zamana karşı mücadele veriyor
Türkiye, Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın iadesi için harekete geçti Türkiye, Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın iadesi için harekete geçti
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi Anayasa Mahkemesi Başkanı: Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi
İzmir’de PKK propagandası yapan 12 kişiye gözaltı İzmir’de PKK propagandası yapan 12 kişiye gözaltı
Domuz bağıyla bağlanıp öldürülen anne ve kızın failleri yakalandı Domuz bağıyla bağlanıp öldürülen anne ve kızın failleri yakalandı
Önce rekor sandı sevindi, skorboardu görünce üzüldü Önce rekor sandı sevindi, skorboardu görünce üzüldü
ABD'nin ham petrol üretimi düştü ABD'nin ham petrol üretimi düştü
Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor
Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı
Manş Denizi'ni geçmeye çalışan Franky Zapata başarısız oldu Manş Denizi'ni geçmeye çalışan Franky Zapata başarısız oldu
İşgalci İsrail güçleri gece düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri gece düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Doğum sonrası 30 kilo veren Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı Doğum sonrası 30 kilo veren Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
Tayvan'da erkek lise öğrencilerine okulda etek giyme izni verildi Tayvan'da erkek lise öğrencilerine okulda etek giyme izni verildi
Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Fitch’ten küresel bankaların görünümüne ilişkin değerlendirme Fitch’ten küresel bankaların görünümüne ilişkin değerlendirme
BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayında! BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayında!
Borsa, 103.500 puan sınırını test etti Borsa, 103.500 puan sınırını test etti
İngiltere'nin Türk kökenli Başbakanı Boris Johnson'ın Osmanlı Devleti'ne ihanet eden dedesi Kemal'e HDP'li Garo Paylan sahip çıktı İngiltere'nin Türk kökenli Başbakanı Boris Johnson'ın Osmanlı Devleti'ne ihanet eden dedesi Kemal'e HDP'li Garo Paylan sahip çıktı
Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerine yükseldi Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerine yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:03:16 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:05:43

DGS sonuçları açıklanıyor! DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler 2019 yayında!

Dikey Geçiş Sınavı'na girerek iki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenci adayları, DGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. DGS sınav sonuçları ile ilgili aramalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Öğrenciler ve ailelerin heyecanla beklediği DGS sınav sonuçları bugün açıklanıyor. DGS sınavına girerek 150 dakika boyunca ter döken öğrenciler bugün sınavdan kaç puan aldığını görebilecek. DGS sınav sonucu sorgulama sayfası bugün içerisinde erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile DGS sonuçlarını sorgulayabilecek. DGS ile geçiş yapılabilecek bölümleri de merak eden öğrenciler üniversite ve bölüm bilgilerine haberimizden ulaşabilir.

30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sınavında 150 dakika boyunca ter döken öğrenci adayları aldıkları puanı bugün öğrenebilecek. DGS sınav sonuçları bugün ÖSYM'nin sayfasında erişime açılacak.  DGS sınav sonuçlarının açıklandığının duyurulması ile birlikte sorgulama sayfası erişime açılacak. Puanını öğrenen öğrenciler aldıkları puan doğrultusunda DGS ile geçiş yapılabilecek bölümleri araştırarak tercihlerini belirleyebilecek.

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler ÖSYM'nin sayfasında Tablo 1'e yer alıyor. Adaylar DGS sonuçlarını öğrendikten sonra TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları listesini inceleyerek tercih edebileceği okulları görebilecek.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER 2019
 

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları bugün içerisinde heran açıklanabilir. DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı saat belli olmamakla birlikte herhangi bir açıklamanın yapılması halinde bu bilgi haberimizde yer alacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

DGS sınavına giren öğrenci adayları, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci adayları; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet  adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır.

KİMLERİN SINAVI İPTAL EDİLECEK?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
a) Sınava, atandığı salonda girmesi,
b) Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
c) Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
d) Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
e) Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
f) Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olması,
g) Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
h) Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
ı) Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine
teslim etmesi,
i) Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye girdi! Spekülatif fiyat dönemi bitti
Babaannesini öldürdü kahveye çay içmeye gitti
Emeklinin zam farkları hesapta! Emekli farkları ne zaman yatırılacak?
Antalya'da polisi şaşırtan görüntü! Düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından...
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ABD'ye ret! Askeri harekat seçeneği masada!
Mehmetçik Emir bekliyor
22 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Aracınızın değeri de sigortalı
Monchi ağız değiştirdi! F.Bahçe ve Sevilla arasında büyük kavga!
Kaftancıoğlu CHP'yi böldü
Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam
"FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
Aslan büyük oynuyor
Vatanperver Atilla hakkında yeni gelişme
Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz gençlik kampları artacak
Ya Remy ya Adebayor
Çocuğun kimden olduğu polemiğine Rus modelden cevap: DNA testine hazırım
Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ