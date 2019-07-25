DGS sonuçları açıklanıyor! DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler 2019 yayında!

30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sınavında 150 dakika boyunca ter döken öğrenci adayları aldıkları puanı bugün öğrenebilecek. DGS sınav sonuçları bugün ÖSYM'nin sayfasında erişime açılacak. DGS sınav sonuçlarının açıklandığının duyurulması ile birlikte sorgulama sayfası erişime açılacak. Puanını öğrenen öğrenciler aldıkları puan doğrultusunda DGS ile geçiş yapılabilecek bölümleri araştırarak tercihlerini belirleyebilecek.

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler ÖSYM'nin sayfasında Tablo 1'e yer alıyor. Adaylar DGS sonuçlarını öğrendikten sonra TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları listesini inceleyerek tercih edebileceği okulları görebilecek.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları bugün içerisinde heran açıklanabilir. DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı saat belli olmamakla birlikte herhangi bir açıklamanın yapılması halinde bu bilgi haberimizde yer alacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

DGS sınavına giren öğrenci adayları, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci adayları; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır.

KİMLERİN SINAVI İPTAL EDİLECEK?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

a) Sınava, atandığı salonda girmesi,

b) Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

c) Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

d) Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

e) Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp

kodlaması,

f) Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz

olması,

g) Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

h) Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

ı) Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine

teslim etmesi,

i) Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.