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25 Temmuz 2019 Perşembe 09:40:03 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:47:16

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adayların heyecanla beklediği gün geldi. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonucu sorgulama sayfası bugün erişime açılacak. 2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınav sonucunu merak ediyor. Öğrenci adayları bugün sabah saatleri itibari ile "DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" gibi soruları arama motorlarında yoğun bir şekilde aratmaya başladı. 2019 DGS sınav sonuçlarına ilişkin detaylar sizlerle.

DGS sınavına girerek 2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenci adayları için heyecanla bekledikleri gün geldi. 30 Haziran'da 10:15’te başlayan DGS sınavında 150 dakika boyunca sınav sorularını çözen adaylar DGS sınav sonucunu merak ediyor. Öğrenci adayları bugün "DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" gibi sorularını arama motorlarında aratıyor. Öğrenci adayları ve aileleri DGS sınav sonuçlarını bugün öğrenebilecek. 

DGS sonuçları henüz açıklandı. DGS sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Sınava giren adaylar ÖSYM'nin resmi sitesine giriş yaparak sınavdan aldığı puanı görüntüleyebilecek. DGS sonucunu öğrenen adaylar için tercih dönemi belirlenen tarihler içerisinde yapılacak.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Sonuçların açıklanma saati ile ilgili bir bilgi geldiğinde haberimizde bulabilirsiniz.

DGS SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLECEK?

DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Bune karşın her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Öğrenci adayları; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

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