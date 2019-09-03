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03 Eylül 2019 Salı 11:33:28 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 11:34:39

DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası yoğun olarak aratılıyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınavına girdi. DGS sınavında başarılı olan öğrenciler 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. DGS tercihleri bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapıldı. Yeni eğitim öğretim hayatının yaklaşması ile adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasını istiyor. DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor. 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

DGS sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülüyor. DGS sınavında başarılı olan öğrenci adayları tercih işlemlerini geçtiğimiz haftalarda tamamladı. Öğrenciler yeni eğitim öğretim hayatının yaklaşması ile DGS sınav sonuçlarının açıklanmasını istiyor. Öğrenciler her gün arama motorlarında DGS sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

2019 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
 

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçları açıklanmadı. DGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 

2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. 

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2019-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2019-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. 

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

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