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11 Temmuz 2019 Perşembe 16:11:35 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:14:28

DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. DGS sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler DGS'ye girdiler. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS'de gözler sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. DGS sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? merak ediliyor.  DGS sonuçları sorgulama ekranı da heyecanla araştırılıyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen milyonlarca öğrenci DGS için ter döktüler. DGS'ye bu yıl toplamda 336 bin 573 aday başvurdu. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi. DGS sonuçları, DGS puan hesaplama hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

DGS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

DGS 2019 sonuçları  25 Temmuz'da açıklanacak. DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin  "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL YAPILACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2019-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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