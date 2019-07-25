DGS sınav sonuçları açıklandı! DGS sınav sonucu sorgulama sayfası erişime açıldı!

2019 DGS sınav sonuçları erişime açıldı. DGS sınavına giren adayların heyecanla beklediği sınav sonucu sorgulama sayfası açıklandı. 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. DGS sınavına giren adaylar sonuçlarını artık görebilecek.

DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS sınavında başarılı olan adaylar iki yıllık öğrenimlerini dört yıllığa tamamlayabilecek. Tercihler ÖSYM tarafından duyurulan tarihler içerisinde yapılabilecek. Öğrenci adayları; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

DGS YERLEŞTİRMESİ NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynuyor. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecek. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2019-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2019-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecek. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.