DGS mimarlık taban puanları! Mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümler!
DGS mimarlık taban puanları merak ediliyor. 2019 DGS tercih dönemi bugün başladı. ÖSYM yaptığı duyuru kapsamında 2019 DGS tercih kılavuzunu erişime açtı. DGS ile mimarlık bölümüne geçmek isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptığı araştırmalarını yoğunlaştırdı. İki yıllık öğrenimini dörde tamamlamak isteyen öğrenciler mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümleri araştırıyor. DGS tercihlerinin 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümler ile taban ve tavan puanları haberimizde yer alıyor.
DGS mimarlık taban puanları merak ediliyor. 2019 DGS tercih dönemi bugün başladı. ÖSYM yaptığı duyuru kapsamında 2019 DGS tercih kılavuzunu erişime açtı. DGS ile mimarlık bölümüne geçmek isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptığı araştırmalarını yoğunlaştırdı. İki yıllık öğrenimini dörde tamamlamak isteyen öğrenciler mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümleri araştırıyor. DGS tercihlerinin 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümler ile taban ve tavan puanları haberimizde sıralanıyor.
2018 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI
DGS mimarlık taban puanları, 2018 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Kılavuzundan görülebiliyor. Kılavuzda mimarlık fakülteleri ve mimarlık bölümünün 2018 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları filtrelenebiliyor.
MİMARLIK BÖLÜMÜNE DİKEY GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER
Bina Koruma ve Yenileme
Doğal Taş Dekorasyonu
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Eser Koruma
İç Mekan Koruma ve Yenileme
İç Mekan Tasarımı
İnşaat
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknikerliği
Mermer Teknolojisi
Mermercilik
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekorasyon
Mimari Restorasyon
Mimarlık Teknolojisi
Restorasyon
Restorasyon ve Konservasyon
Yapı Ressamlığı
MİMARLIK NEDİR?
Mimarlık, binaların ve diğer yapıların isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlandığı, yapımının denetlendiği bir meslektir. Pek çok alanda mimarlara ihtiyaç duyulur. Üniversitelerdeki Mimarlık bölümleri bu kriterlere uygun elemanlar yetiştirirler. Sayısal bölüm okuyan birçok öğrencinin en çok tercih ettiği bölümlerden biri mimarlık bölümüdür.
MİMARLIK BÖLÜMÜNDE HANGİ DERSLER VAR?
Mimarlık bölümünde görülen dersler nelerdir? Mimarlık bölümleri dört yıllıktır ve okutulan belli başlı dersler kişiyi meslek hayatına hazırlar. Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. İlk yıllarda Mimari Tasarıma Giriş, Mimari Anlatım, Mimarlık Tarihi, Yapı ve Yapım Yöntemleri gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur. Programın son senelerinde Yapı Hukuku, İmar Hukuku, Yapı Yönetimi ve Maliyeti konu başlıklı dersler verilir. Ayrıca Mimarlık öğrencileri Bilgisayarla Destekli Tasarım, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ahşap Yapılar gibi birçok seçmeli dersle de kendilerini geliştirebilirler. Mimarlık bölümünde uygulamalı eğitim yani staj da yer almaktadır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT