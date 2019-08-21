DGS mimarlık taban puanları! Mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümler!

DGS mimarlık taban puanları merak ediliyor. 2019 DGS tercih dönemi bugün başladı. ÖSYM yaptığı duyuru kapsamında 2019 DGS tercih kılavuzunu erişime açtı. DGS ile mimarlık bölümüne geçmek isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptığı araştırmalarını yoğunlaştırdı. İki yıllık öğrenimini dörde tamamlamak isteyen öğrenciler mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümleri araştırıyor. DGS tercihlerinin 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Mimarlık bölümüne dikey geçiş yapan bölümler ile taban ve tavan puanları haberimizde sıralanıyor.

DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI

DGS mimarlık taban puanları, 2018 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Kılavuzundan görülebiliyor. Kılavuzda mimarlık fakülteleri ve mimarlık bölümünün 2018 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları filtrelenebiliyor.

MİMARLIK BÖLÜMÜNE DİKEY GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER

Bina Koruma ve Yenileme

Doğal Taş Dekorasyonu

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Eser Koruma

İç Mekan Koruma ve Yenileme

İç Mekan Tasarımı

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknikerliği

Mermer Teknolojisi

Mermercilik

Mimari Dekoratif Sanatlar

Mimari Dekorasyon

Mimari Restorasyon

Mimarlık Teknolojisi

Restorasyon

Restorasyon ve Konservasyon

Yapı Ressamlığı

MİMARLIK NEDİR?

Mimarlık, binaların ve diğer yapıların isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlandığı, yapımının denetlendiği bir meslektir. Pek çok alanda mimarlara ihtiyaç duyulur. Üniversitelerdeki Mimarlık bölümleri bu kriterlere uygun elemanlar yetiştirirler. Sayısal bölüm okuyan birçok öğrencinin en çok tercih ettiği bölümlerden biri mimarlık bölümüdür.

MİMARLIK BÖLÜMÜNDE HANGİ DERSLER VAR?

Mimarlık bölümünde görülen dersler nelerdir? Mimarlık bölümleri dört yıllıktır ve okutulan belli başlı dersler kişiyi meslek hayatına hazırlar. Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. İlk yıllarda Mimari Tasarıma Giriş, Mimari Anlatım, Mimarlık Tarihi, Yapı ve Yapım Yöntemleri gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur. Programın son senelerinde Yapı Hukuku, İmar Hukuku, Yapı Yönetimi ve Maliyeti konu başlıklı dersler verilir. Ayrıca Mimarlık öğrencileri Bilgisayarla Destekli Tasarım, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ahşap Yapılar gibi birçok seçmeli dersle de kendilerini geliştirebilirler. Mimarlık bölümünde uygulamalı eğitim yani staj da yer almaktadır.