DGS kayıt dönemi, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına giren ve bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler kayıtlar ile ilgili bilmedikleri detayları araştırıyor. DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS kayıtları ne zaman bitiyor? soruları yoğun olarak aratılıyor. DGS kayıt dönemi ise 9 Eylül'de başladı. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini tamamladılar.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılıyor. Buna göre, DGS kayıtları yarın sona eriyor.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:

Kimlik fotokopisi

Transkript belgesi

Onaylı Ders içeriği

Diploma ve ya Çıkış belgesi

DGS sonuç belgesi

Lise diploması

Ön Kayıt Formu

Askerlik Tecil belgesi

8-12 vesikalık fotoğraf