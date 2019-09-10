2019 DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS üniversite kayıt dönemi ne zaman bitiyor?

  • Bist 100
    101271
  • Dolar
    5,7744
  • Euro
    6,3758
  • Altın
    277,1540
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'Finansal düzenleme' açıklamasına tepkiler İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'Finansal düzenleme' açıklamasına tepkiler
Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a sert sözler Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a sert sözler
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama
Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri! İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri!
Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok
AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan! AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan!
Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor
Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir
Denizlispor'da Mbamba dönüyor Denizlispor'da Mbamba dönüyor
CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi
Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir? Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir?
Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı
Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır
Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Eylül 2019 Salı 09:08:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:10:28

2019 DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS üniversite kayıt dönemi ne zaman bitiyor?

2019 DGS kayıt dönemi dün başladı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre öğrenimlerini dörde tamamlayabilme hakkı kazanan öğrenciler bugün itibari ile üniversite kayıt işlemlerini yapabilecek. Kayıtların başladığını öğrenen öğrenci adayları "2019 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? DGS üniversite kayıt dönemi ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. DGS kayıtları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

DGS kayıtları başladı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki yıllık öğrenimini dörde tamamlamak için hak kazananlar "2019 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? DGS kayıtlarında gerekli belgeler nelerdir?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. DGS kayıt süreci, ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 DGS kılavuzunda açıklanıyor. DGS kayıtlarında öncelikle elektronik kaydın yapılması gerekiyor. Akabinde kayıt yapılacak üniversiteye gidilmesi ve kayıt işleminin tamamlanması gerekiyor. 2019 DGS kayıtları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

DGS kayıtlarında öncelikle e-kayıt işlemi yapılıyor. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 9-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

DGS E-KAYIT EKRANI

DGS E-KAYIT NEREDEN, NASIL YAPILIR?

E-kayıt işlemi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılabilecek.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:

Kimlik fotokopisi
Transkript belgesi
Onaylı Ders içeriği
Diploma ve ya Çıkış belgesi
DGS sonuç belgesi
Lise diploması 
Ön Kayıt Formu
Askerlik Tecil belgesi
8-12 vesikalık fotoğraf

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ