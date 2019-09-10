2019 DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS üniversite kayıt dönemi ne zaman bitiyor?

DGS kayıtları başladı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki yıllık öğrenimini dörde tamamlamak için hak kazananlar "2019 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? DGS kayıtlarında gerekli belgeler nelerdir?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. DGS kayıt süreci, ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 DGS kılavuzunda açıklanıyor. DGS kayıtlarında öncelikle elektronik kaydın yapılması gerekiyor. Akabinde kayıt yapılacak üniversiteye gidilmesi ve kayıt işleminin tamamlanması gerekiyor. 2019 DGS kayıtları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

DGS kayıtlarında öncelikle e-kayıt işlemi yapılıyor. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 9-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

DGS E-KAYIT NEREDEN, NASIL YAPILIR?

E-kayıt işlemi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılabilecek.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:

Kimlik fotokopisi

Transkript belgesi

Onaylı Ders içeriği

Diploma ve ya Çıkış belgesi

DGS sonuç belgesi

Lise diploması

Ön Kayıt Formu

Askerlik Tecil belgesi

8-12 vesikalık fotoğraf