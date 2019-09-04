DGS kayıt evrakları nelerdir? 2019 DGS kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavına girip tercih işlemlerini yapan öğrenci adaylarının beklediği sonuçlar açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor.

2019 DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:

Kimlik fotokopisi

Transkript belgesi

Onaylı Ders içeriği

Diploma ve ya Çıkış belgesi

DGS sonuç belgesi

Lise diploması

Ön Kayıt Formu

Askerlik Tecil belgesi

8-12 vesikalık fotoğraf

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

2019 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, tercih yapan 163 bin 192 adaydan 84 bin 460 öğrencinin yerleştirildiği bildirildi. DGS tercih sonuçlarına göre 30 bin 303 kontenjan boş kaldı. Yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih alınacak. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanacak.