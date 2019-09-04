DGS kayıt evrakları nelerdir? 2019 DGS kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
2019 DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? DGS kayıt evrakları nelerdir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. DGS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Sınava giren adaylar, heyecanla bekledikleri DGS sınav sonuçlarına bugün erişim sağlayabildi. DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen ve sonuçtan memnun olan adaylar kayıtlar hakkında araştırma yapmaya başladı. DGS ile yerleştirilen okula kayıt işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar ÖSYM'nin duyurusunda yer aldı. İşte DGS kayıtları ile ilgili merak edilen detaylar..
İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavına girip tercih işlemlerini yapan öğrenci adaylarının beklediği sonuçlar açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabiliyor.
ÖSYM DGS SONUÇ EKRANI 2019
2019 DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?
DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:
Kimlik fotokopisi
Transkript belgesi
Onaylı Ders içeriği
Diploma ve ya Çıkış belgesi
DGS sonuç belgesi
Lise diploması
Ön Kayıt Formu
Askerlik Tecil belgesi
8-12 vesikalık fotoğraf
DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?
2019 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, tercih yapan 163 bin 192 adaydan 84 bin 460 öğrencinin yerleştirildiği bildirildi. DGS tercih sonuçlarına göre 30 bin 303 kontenjan boş kaldı. Yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih alınacak. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanacak.
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