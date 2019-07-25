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25 Temmuz 2019 Perşembe 12:20:24 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:25:50

DGS ile geçiş yapılacak bölümler hangileri? DGS ile geçiş yapılacak bölümler 2019 kılavuzu!

DGS sınavına giren ve bugünkü açıklanacak sonuçları bekleyen öğrenci adayları bir diğer taraftan DGS ile geçiş yapılacak bölümleri araştırıyor. DGS ile geçiş yapılacak bölümler ve puanları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Öğrenci adayları aldıkları puan doğrultusunda kılavuzda yer alan okul ve bölümlerden tercihlerini oluşturabilecek. DGS ile geçiş yapılacak bölümlerin hangileri olduğunu merak eden öğrenci adayları fakülte ve taban puanlarını haberimizden inceleyebilirler.

DGS sınavına giren adaylar bugün açıklanacak sonuçları bekliyor. DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler okudukları bölümle ilgili fakülteleri araştırıyor. DGS ile geçiş yapılacak bölümler ve puanları arama motorlarında yoğun olarak aratılmaya başladı. DGS sınavından alınan puan doğrultusunda geçiş yapılabilecek bölümler haberimizde.

2019 DGS ile geçiş yapılacak bölümler ÖSYM'nin sayfasında erişime açıldı. DGS ile geçiş yapılacak bölümlerin hangileri olduğu TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ile TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları kapsamında sıralanıyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLER
 

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLER
 

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Bune karşın her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci adayları; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

DGS İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynuyor. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecek. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2019-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2019-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecek. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek. 

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

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