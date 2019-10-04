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04 Ekim 2019 Cuma 11:07:52 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 11:09:30

DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? DGS ek tercih ödeme nasıl yapılır?

DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? DGS ek tercih ödeme nasıl yapılır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. DGS ek tercih dönemi, iki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1 Ekim'de başladı. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapabilecek. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacak. DGS ek tercihleri ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

DGS ek tercihleri yoğun ilgi görüyor. DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? DGS ek tercih ödeme nasıl yapılır? soruları yoğun olarak araştırılıyor. DGS ek tercih dönemi, iki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyenler, DGS ek tercih dönemi bekledi. 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1 Ekim'de başladı. DGS ek tercih yapmak isteyen adaylar, DGS ek tercih sürecini arşatırıyor. DGS ek tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: 

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. 
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. 
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

DGS EK TERCİH ÖDEME NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

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