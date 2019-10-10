DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları 2019

DGS ek tercih yerleştirmeleri yoğun ilgi görüyor. DGS ek tercih başvuruları 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yapıldı. DGS sınavına girerek ilk yerleştirmelerde bir programa yerleşemeyen ancak ek tercih yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar sosyal medya hesaplarından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e sonuçların bir an önce açıklanması taleplerini iletiyorlar. DGS ek tercihler ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KİMLER DGS EK TERCİHİ GEÇERLİ OLACAK?

2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.