DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih sonuç ekranı

DGS ek tercih sonuçlarında geri sayım sürüyor. Başvurularını 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yapan adaylar DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için girdikleri sınav sonrası bir üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasını istiyor. DGS ek tercih sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.







DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da ÖSYM tarafından duyurulmadı. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırabilecek. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS EK TERCİH KAYITLARI

DGS ek tercih kayıt dönemi ile ilgili bilgiler, ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması ile birlikte duyurulacak.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİYOR?

2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.