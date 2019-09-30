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30 Eylül 2019 Pazartesi 14:59:10 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:01:54

DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercih tarihleri 2019! DGS ek tercih taban puanları

DGS ek tercih tarihleri 2019 ile DGS ek tercih taban puanları, öğrenci adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. DGS sonuçlarına göre, 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklanmıştı. DGS boş kontenjanları için yapılacak ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından DGS ek tercih kılavuzu erişime açıldı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte DGS ek tercih kılavuzu ve DGS ek tercih yapma sayfası sizlerle..

DGS ek tercih dönemi yoğun ilgi görüyor. DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ek tercih nasıl yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. DGS sonuçlarına göre, 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklanmıştı. DGS boş kontenjanları için yapılacak ek tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM, DGS ek tercih dönemi ile ilgili bilgileri adaylar ile paylaştı.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2019

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.

DGS EK TERCİH YAPMA SAYFASI

DGS EK TERCİH KILAVUZU

2019-DGS YERLEŞTİRME SONUCU OLUŞAN TABAN PUANLAR
 

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

DGS EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?

2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: 

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. 

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. 

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

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