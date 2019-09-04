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04 Eylül 2019 Çarşamba 16:36:38 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:51:16

DGS ek tercih kimler yapabilir, DGS ile yerleşenler ek tercih yapabilir mi? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman?

DGS ile yerleşenler ek tercih yapabilir mi, DGS ek tercih kimler yapabilir? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih yapmak istiyor. Bu kapsamda ek tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Buna karşın bir üniversiteye yerleştiği halde sonuçtan memnun kalmayan öğrenci adayları da tercih yapabilme hakkı olup olmadığını araştırıyor. DGS ek tercihler ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile DGS ek tercihlere ilgi yoğunlaştı. DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak görebiliyor. İki yıllık öğrenimini dörde tamamlama şansını bulamayan öğrenciler ek tercihler hakkında araştırma yapıyor. 

DGS SONUÇ ÖĞRENME SAYFASI
 

Yerleştirme sonucundan memnun olmayan adaylar da ek tercih yapma hakkının olup olmadığını merak ediyor. Bu doğrultuda "DGS ile yerleşenler ek tercih yapabilir mi, DGS ek tercih kimler yapabilir? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. DGS ek yerleştirmeler ile ilgili merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

DGS İLE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ? DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019 DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, tercih yapan 163 bin 192 adaydan 84 bin 460 öğrencinin yerleştirildiği bildirildi. DGS tercih sonuçlarına göre 30 bin 303 kontenjan boş kaldı. Yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih alınacak. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanacak.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. 

Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. 

Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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