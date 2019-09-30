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30 Eylül 2019 Pazartesi 11:50:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:53:26

DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercih dönemi ne zaman?

DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercih dönemi ne zaman? merak ediliyor. 4 Eylül'de DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı. Bir üniversiteye yerleşemeyen ve ek tercih yapmak isteyenler DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasını ve DGS ek tercih başvurularının başlamasını bekliyor. DGS ek tercih dönemi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına giren adaylar sonuçlarını 4 Eylül'de görüntüleyebildi. DGS sonuçlarına göre, 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı. Bir üniversiteye yerleşemeyen ve ek tercih yapmak isteyenler DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasını ve DGS ek tercih başvurularının başlamasını bekliyor.  DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS ek tercih dönemi ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

DGS BOŞ KONTENJANLARI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme sonuçlarına göre, 163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı. Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.

DGS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

DGS ek tercih dönemi henüz başlamadı. DGS ek tercih dönemi açıklandıktan sonra DGS ek tercih tarihleri haberimiz içerisinde yer alacak.

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek.

DGS EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILIYOR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. 

Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. 

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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