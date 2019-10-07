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07 Ekim 2019 Pazartesi 11:31:44 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:33:17

DGS ek tercih dönemi bitiyor: DGS ek tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

1 Ekim'de başlayan DGS ek tercih dönemi bugün bitiyor. DGS ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar "DGS ek tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz DGS ek tercih işlemini tamamlamamış olan adaylar ise, tercihlerin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapabiliyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkez yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabiliyor. DGS ek tercihleri ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor...

DGS ek tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen adaylar DGS ek tercih yapabiliyor. DGS ek tercih dönemi 1 Ekim'de başlamıştı. DGS ek tercih süresi bugün sona eriyor. DGS ek tercih işlemlerini yapan adaylar "DGS ek tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz DGS ek tercih işlemini tamamlamamış olan adaylar ise, tercihlerin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor.  DGS ek tercihleri ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
 

DGS EK TERCİH YAPMA SAYFASI
 

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

DGS EK TERCİH ÖDEME NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?

2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: 

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. 

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. 

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

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