DGS e-kayıt ne zaman yapılır? DGS elektronik kayıt tarihleri 2019!
DGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanarak ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebiliyor. DGS ile bir üniversite programına yerleştiren ve sonuçtan memnun olan öğrenciler kayıt sürecini araştırmaya başladı. DGS e-kayıt ne zaman yapılır? DGS elektronik kayıt tarihleri 2019, merak ediliyor. DGS e-kayıt süreci ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
DGS e-kayıt ne zaman yapılır? DGS elektronik kayıt tarihleri 2019, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına giren ve bu yolda başarılı olan adaylar, tercih ettikleri bir üniversiteye yerleştirildi. Şimdi öğrenciler DGS ile üniversiteye kayıt olma sürecini araştırıyor. Eğitim öğretim hayatına başlanılabilmesi için öncelikle e-kayıt işleminin yapılması gerekiyor. DGS elektronik kayıt tarih ve işlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde sıralanıyor:
DGS E-KAYIT NE ZAMAN YAPILIR?
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 9-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
DGS E-KAYIT NEREDEN, NASIL YAPILIR?
E-kayıt işlemi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılabilecek.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?
DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:
Kimlik fotokopisi
Transkript belgesi
Onaylı Ders içeriği
Diploma ve ya Çıkış belgesi
DGS sonuç belgesi
Lise diploması
Ön Kayıt Formu
Askerlik Tecil belgesi
8-12 vesikalık fotoğraf
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT