DGS e-kayıt ne zaman yapılır? DGS elektronik kayıt tarihleri 2019, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için DGS sınavına giren ve bu yolda başarılı olan adaylar, tercih ettikleri bir üniversiteye yerleştirildi. Şimdi öğrenciler DGS ile üniversiteye kayıt olma sürecini araştırıyor. Eğitim öğretim hayatına başlanılabilmesi için öncelikle e-kayıt işleminin yapılması gerekiyor. DGS elektronik kayıt tarih ve işlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde sıralanıyor:

DGS E-KAYIT NE ZAMAN YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 9-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

DGS E-KAYIT NEREDEN, NASIL YAPILIR?

E-kayıt işlemi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılabilecek.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

DGS kayıt evrakları, üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor. Kayıt için gerekli evraklar için en doğru bilgi üniversite aranarak öğrenilebiliyor. Ancak genel hatları ile DGS kayıt evrakları şu şekilde sıralanıyor:

Kimlik fotokopisi

Transkript belgesi

Onaylı Ders içeriği

Diploma ve ya Çıkış belgesi

DGS sonuç belgesi

Lise diploması

Ön Kayıt Formu

Askerlik Tecil belgesi

8-12 vesikalık fotoğraf