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10 Eylül 2019 Salı 16:28:11 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 16:29:43

DGS e-kayıt dönemi yarın sona eriyor! DGS e-kayıt nasıl yapılır?

DGS e-kayıt dönemi yarın sona eriyor. DGS sınavında başarılı olarak iki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlayacak öğrenci adayları "DGS e-kayıt nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 13 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabiliyor. Buna göre 9 Eylül'de başlayan DGS kayıt döneminde e-kayıt işlemlerinin yarın akşama kadar yapılması gerekiyor.

2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 4 Eylül 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

DGS E-KAYIT NASIL YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit_adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 9 Eylül'de başlayan DGS e-kayıt dönemi 11 Eylül yani yarın sona eriyor. Üniversite E-Kayıtlar yarın saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

2019 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, tercih yapan 163 bin 192 adaydan 84 bin 460 öğrencinin yerleştirildiği bildirildi. DGS tercih sonuçlarına göre 30 bin 303 kontenjan boş kaldı. Yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih alınacak. Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanacak.

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