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26 Temmuz 2019 Cuma 11:00:11 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:02:43

DGS cevap kağıtları ve aday cevapları yayınlandı! 2019 DGS cevap kağıtları görüntüleme sayfası!

DGS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenci adaylarının cevap kağıtlarını görüntüleyebileceği sayfa da erişime açıldı. DGS sınavına girip puanını öğrenen adaylar cevap kağıtlarını merak ediyor. DGS cevap kağıtları ve aday cevaplarına nereden bakılacağını arama motorlarında sorgulatıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2 yıllık öğrenimini 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar internet sitesinden 2019 DGS cevap kağıtlarını görüntüleyebiliyor. 2019 DGS cevap kağıtları görüntüleme sayfasına haberimizden ulaşılabiliyor.

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonuçları dün açıklandı. DGS sınavına adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceliyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görebiliyor. 2019 DGS cevap kağıtları görüntüleme sayfası 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'ten itibari ile erişime açıldı. DGS cevap kağıtları ve aday cevapları görüntüleme sayfasına 10 gün süreyle ulaşılabilecek.

 

2019 DGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
 

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebiliyor.
 
Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebiliyor. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabiliyor. Adaylara DGS sınav sonuç belgesi gönderilmiyor. Öğrenci adayları; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

DGS İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

DGS tercihlerinin sona ermesinin ardından yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla gerçekleşecek. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynuyor. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecek. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2019-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2019-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecek. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek. 

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilecek. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.

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