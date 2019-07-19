  • Bist 100
    102400
  • Dolar
    5,6458
  • Euro
    6,3453
  • Altın
    259,9210
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bu diyalog sosyal medyayı salladı! "Psikolojimi bozdun teyze" Bu diyalog sosyal medyayı salladı! "Psikolojimi bozdun teyze"
Alman basını, Fenerbahçe'nin Renato Sanches'i kadrosuna katacağını yazdı Alman basını, Fenerbahçe'nin Renato Sanches'i kadrosuna katacağını yazdı
IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI nasıl öğrenilir, kayıt ücreti ne kadar? IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI nasıl öğrenilir, kayıt ücreti ne kadar?
Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor
James Harden, futbol takımına ortak oldu James Harden, futbol takımına ortak oldu
Mustafa Akıncı: Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz Mustafa Akıncı: Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz
5 ilde DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 ilde DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son dakika... Yunanistan'da deprem! Son dakika... Yunanistan'da deprem!
Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için çalışmalar başladı Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için çalışmalar başladı
Galatasaray'da Cenk Tosun harekatı Galatasaray'da Cenk Tosun harekatı
DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Almanya Başbakanı Merkel'den sağlık durumuyla ilgili açıklama! Son noktayı koydu Almanya Başbakanı Merkel'den sağlık durumuyla ilgili açıklama! Son noktayı koydu
Sadio Diallo 3 hafta sahalardan uzak kalacak Sadio Diallo 3 hafta sahalardan uzak kalacak
AB sözünü tutmadı: 6 milyar avronun 2,35 milyar avrosunu gönderdi AB sözünü tutmadı: 6 milyar avronun 2,35 milyar avrosunu gönderdi
Başakşehir'de neşeli idman Başakşehir'de neşeli idman
Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’ya önce ilanı aşk etti sonra dövdü Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’ya önce ilanı aşk etti sonra dövdü
Tyler Boyd takımla çalıştı Tyler Boyd takımla çalıştı
Kuzguncuk'ta evinin önünde fotoğraf çektiren gelin-damatlar ev sahibini canından bezdirdi Kuzguncuk'ta evinin önünde fotoğraf çektiren gelin-damatlar ev sahibini canından bezdirdi
İlkokula başlama yaşı tablosu! İlkokula başlama yaşı kaç oldu? İlkokula başlama yaşı tablosu! İlkokula başlama yaşı kaç oldu?
Fas'ta İskandinav turistleri öldüren 3 sanığa idam cezası verildi Fas'ta İskandinav turistleri öldüren 3 sanığa idam cezası verildi
Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak
Bu diyalog sosyal medyayı salladı! "Psikolojimi bozdun teyze" Bu diyalog sosyal medyayı salladı! "Psikolojimi bozdun teyze"
Darüşşafaka Tekfen, Joe Ragland'ı transfer etti Darüşşafaka Tekfen, Joe Ragland'ı transfer etti
Göztepe, Daniel Schwaab için girişimlere başladı Göztepe, Daniel Schwaab için girişimlere başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Temmuz 2019 Cuma 14:20:20 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:22:22

DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları tüm 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen DGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS , 81 il ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi. DGS 2019 sonuçları ve DGS puan hesaplamaya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir? sorularına yanıt arıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilen DGS'ye 336 bin 573 aday başvurdu. DGS 2019 sonuçları ve DGS 2019 puan hesaplamaya dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

DGS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Heyecanla beklenen DGS 2019 sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. 

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin  "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. 

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2019-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL YAPILACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Merkel'den sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
5 kişinin 2 milyon liralık 'evlilik' oyununu Kayseri polisi bozdu
Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’yı darp etti
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Cinayette dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı
Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 terörist öldürüldü
Son dakika... 11 ilde FETÖ operasyonu: Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı şüpheli aranıyor
ABD'nin tek başına yaptırım yetkisi yok
Transfer resmen açıklandı
Kremlin sözcüsünün sorduğu börekler Moskova'ya ulaştı
Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz
Harekat için emir bekleniyor
Kaybeden Türkiye olmaz
Yurt dışından getirilen telefon harçları bin 500 liraya yükseltildi
ABD'den Nijerya'da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü
Kimyasal harika!
Jet barışma
İş arayana 900 lira
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ