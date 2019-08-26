DGS 2019 kılavuzu yayında mı? DGS tercih yapma sayfası

DGS 2019 kılavuzu yayında mı? sorusunun yanıtını binlerce öğrenci merak ediyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen öğrenciler bu kapsamda girdikleri DGS'de tercih dönemine girdi. 2019 DGS tercih dönemi 21 Ağustos'ta başladı. Tercihler 28 Ağustos 2019 tarihi akşamına kadar yapılabilecek. Tercih işlemi, 28 Ağustos'ta saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek. DGS tercihlerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler DGS 2019 kılavuzunda yer alıyor. DGS tercih yapma sayfasına haberimizden ulaşılabiliyor.

Yerleştirme işleminde 2019-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS KONTENJAN KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

DGS kontenjan kılavuzu 2019 yayınlanmadı. ÖSYM kontenjan kılavuzu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. DGS tercih döneminde, taban ve tavan puanlarını merak edenler 2018 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar dosyasından yararlanabiliyor.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.



Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.