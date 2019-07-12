Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih ettiler

Çok konuşulan LGS Şampiyonları KARTAL AİHL’yi tercih etti.

Kars’taki İkizler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan aldı.

Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları ilçeye bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri olan Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi hem ailelerine yardım etti hem de derslerini aksatmadı. Derslerine çalışıp ve sürekli test çözen ikizler, LGS'de önemli bir başarı elde etti. Sınavda 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan Yunus Karadağ, hem ailelerinin hem de köy sakinlerinin gurur kaynağı oldu.

“Çocuklarımın bir hedefi vardı”

LGS’de 500 tam puan alarak birinci olan Adil Karadağ ve 470 puan alan Yunus Karadağ’ın babası Naci Karadağ çocuklarının çalışma disiplinini anlattı.

Çocuklarının başarı hedefli çalıştığını vurgulayan baba Naci Karadağ, “Sürekli aynı tempoda çalıştılar. Ortaokula başladıklarından beri bir hedefleri vardı. Hedeflerinden dolayı sürekli başarı istiyorlardı. Her zaman kitap okurlardı. Matematik ve İngilizce öğretmenleri olmamasına rağmen Rabbim böyle bir başarıyı nasip etti.” dedi.

Çocuklarının Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih etmesinin sebebini de açıklayan baba Adil Karadağ, “İmam Hatipler Anadolu’nun bağrından çıkan okullardır. Çocuklarımız hem inançlarını öğrensinler hem de bilimi ve ilimi öğrensinler.” ifadesini kullandı.

“Matematik ve İngilizce öğretmenimiz yoktu”

Sabah erken kalkmanın faydasını gördüğünü söyleyen ve LGS’de 500 tam puan alarak birinci olan Adil Karadağ, “Bizim okulda Matematik ve İngilizce öğretmeni yoktu. Ben ve kardeşimden sonra zaten iyi matematik sorusu çözen 4 soruda 2 yanlış yaptı. Ben sürekli öğretmenlerimin peşinden gidiyordum. Mesela Beden Eğitimi ve Fen Bilgisi öğretmenimden Matematik konusunda faydalanmaya çalışıyordum. Bütün yıl Matematik ağırlıklı çalıştım, başarı bu yüzden geldi.” diye konuştu.

“Çok kitap okuyorduk”

Geceleri kitap okuduklarını söyleyen 470 puan alan Yunus Karadağ, “Okuldan sonra tüm çocuklar turnuva izlemeye giderdi, biz ders çalışırdık. Mecbur olarak sadece arkalarından bakardık. Akşamları iki saat çalışıyorduk. Çok kitap okuyorduk, gece durmadan kitap okuyorduk.” sözlerini kullandı.

“Sadece okumak yetmiyor, en iyi olmak gerekiyor”

İleride mühendis olmak istediklerini belirten ikizler, “Genetik mühendisliği, elektrik veya makine mühendisi olmak istiyoruz. Ama sadece okumak yetmiyor, en iyi olmak gerekiyor. İyi bir üniversite, iyi eğitim almak gerekiyor. Çocukluğumuzdan beri makinelere karşı ilgimiz vardı. Araç motorlarını ve aküleri incelerdik.” diyerek sözlerini tamamladılar.

Kars’ta hayvancılık yapan LGS birincisi Adil Karadağ’ın ve Yunus Karadağ’ın eğitimlerine destek olmak için Alişan, Demet Akalın gibi ünlü sanatçılarımız burs vereceklerini ilan ettiler.

Balıkesir’deki Üçüzler

2019 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye 1.si olan Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazmiye Kübra Dağ ve sınavda derece elde eden kardeşi Hayrullah Enes Dağ’ın tercihleri de Kartal AİHL oldu.

Yakın zamanda babalarını kaybederek, büyük üzüntü yaşayan üçüz kardeşler, yılmadan çalışarak sınavda büyük bir başarıya imza attı.

"Hem sosyal aktivite hem de akademik anlamda çok güzel bir lise"

LGS'de 500 tam puanla birinci olan Nazmiye Kübra Dağ, yaptığı açıklamada, 5. sınıftan beri Türkiye birincisi olmayı hedeflediğini ve çalışmalarını bu yönde yaptığını söyledi.

Düzenli olarak çalıştığını ve kitap okuduğunu anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Çalışmalarım, öğretmenlerim ve ailem sayesinde Türkiye birincisi olabildim. 8. sınıftayken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini istiyordum ama daha sonra Balıkesir'den çıkmak istemediğim için kararlarım değişmişti. Daha sonra liseleri araştırmaya başladıktan sonra yine en cazip gelen yer Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Hem sosyal aktivite hem de akademik anlamda çok güzel bir lise. Dil eğitiminde de İngilizce ve Arapçanın yanı sıra başka dilleri de öğretiyorlar. O yüzden tercihim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yana oldu. Birinci olmak çok güzel bir duygu, eğer ben birinci oluyorsam ülkemi daha iyi yerlere taşımalıyım. Ona göre de geleceğimi şekillendirmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanda kardiyolog olmak istiyorum."

Sınavda 483 puan alan Hayrullah Enes Dağ da sınava girmeden önce tercih yapmak için kararlaştırdığı bazı okulların olduğunu dile getirdi.

Dağ, en çok istediği okuldan başlayarak tercihlerini yaptığını belirterek, "İmam hatip çıkışlı olduğum için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin manevi atmosferi beni çok etkiledi. Akademik olarak çok iyi bir lise. En iyilerin tercih ettiği bir lise, bu yıl da o şekilde olacak gibi gözüküyor. Okulun sosyal aktivite olarak çok geniş bir çerçevesi var. Geçen gün okul müdürü Mithat Bey bizi davet etti, okulu gezdik. Laboratuvarından sınıflarına ve dersliklerine kadar en iyisi orası." şeklinde konuştu.

"Çalıştılar, azmettiler, başardılar"

Nazmiye Kübra ve Hayrullah'ın annesi Samiye Dağ ise çocuklarının dereceye girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu dile getiren Dağ, şunları anlattı:

"Çalıştılar, azmettiler, başardılar. Onların hedefi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitmekti ama biz kısa bir süre önce acı bir olay yaşadık, babamızı kaybettik. Şehir dışına gitmemeye karar vermiştik. Okulu gidip gördükten sonra kararımız değişti. Biz de o hasreti göze aldık. Tercih süreci zor bir süreçti. Onlar çalışma programını ayarlamışlardı, zor da olsa ona uydular. Sonuçta da böyle bir başarıyı elde ettiler. Benim için çok güzel bir duygu, inşallah ömür boyu böyle başarılı olurlar. Ben onların istedikleri her yere çalışarak gelebileceklerine inanıyorum. Onlar istediklerini azmedip başarıyorlar, çalışmaktan sıkılmıyorlar. Yolları ve bahtları açık olsun, Rabbim gönüllerine göre versin."

“Okulumuzu tercih etmelerinden mutlu olduk”

Okul Müdürü Mithat Tekçam, yaptığı açıklamada, Kartal AİHL'de okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarında gösterdiği başarılar ve derecelerle okulun ismini tüm Türkiye'de duyurduğunu ifade etti.

Ulusal sınavlar ve yarışmalar ile uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getiren Tekçam, "Okulumuz Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri sınavla kabul ediyor. Sınav başarısı ve yüzdelik dilim olarak çok yüksek puanlı öğrenciler okulumuza yerleşiyor." dedi

Tekçam, geçen yıllarda da TEOG ve LGS şampiyonlarının okulu tercih ettiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu sene Türkiye genelinde LGS'de birçok birinci var. Bunlar içerisinde okulumuzu tercih edenler oldu. Özellikle Kars'taki ikizler ve Balıkesir'deki üçüzlerin okulumuzu tercih etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tabii bu sevinç beraberinde de sorumluluklarımızı artırıyor. Onlara hak ettikleri eğitim öğretim olanaklarını bu çatı altında sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Onları bir üst eğitim kurumuna hazırlarken güzel bir şekilde hayata da hazırlayacağız."