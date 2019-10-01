Çapa Tıp nereye taşınacak? İstanbul Tıp Fakültesi ile Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası tahliye mi ediliyor?

  • Bist 100
    103803
  • Dolar
    5,7202
  • Euro
    6,2469
  • Altın
    271,7250
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'den Macron'a çok sert 'YPG/PKK' tepkisi Türkiye'den Macron'a çok sert 'YPG/PKK' tepkisi
'Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi' 'Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi'
7. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu 7. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir? GS PSG maçı canlı yayın hangi kanalda? GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir? GS PSG maçı canlı yayın hangi kanalda?
PKK'nın bir numaralı adresi Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a skandal ödül PKK'nın bir numaralı adresi Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a skandal ödül
Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında
TFF, MHK'nin önerisiyle Arslanboğa'nın hakemliğini bitirdi TFF, MHK'nin önerisiyle Arslanboğa'nın hakemliğini bitirdi
Otobüsün yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi Otobüsün yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi
Türkiye genelinde radarla hız denetimi Türkiye genelinde radarla hız denetimi
Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi
İzmir'de yokuş aşağı kayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi İzmir'de yokuş aşağı kayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Çağrı merkezi çalışanlarının sendikal haklarının engellendiği iddiası Çağrı merkezi çalışanlarının sendikal haklarının engellendiği iddiası
Masterchef Cemre kimdir? Masterchef Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli? Masterchef Cemre kimdir? Masterchef Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli?
Pensilvanya'daki şarlatanla röportaj yapan Sisi’nin adamı itiraf etti: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti Pensilvanya'daki şarlatanla röportaj yapan Sisi’nin adamı itiraf etti: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
Putin, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Anlaşması'nı onayladı Putin, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Anlaşması'nı onayladı
ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 2 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu
Dünyanın en iyi ve ödüllü filmleri TürkMedya ortaklığıyla gerçekleştirilecek 7. Boğaziçi Film Festivali'nde Dünyanın en iyi ve ödüllü filmleri TürkMedya ortaklığıyla gerçekleştirilecek 7. Boğaziçi Film Festivali'nde
AB ülkelerinden kahveye 7,8 milyar avro AB ülkelerinden kahveye 7,8 milyar avro
'Dünya Yatırımcı Haftası' gong töreniyle başladı 'Dünya Yatırımcı Haftası' gong töreniyle başladı
Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı
Dezavantajlılar 'mesleki rehabilitasyon' ile toplumla bütünleşecek Dezavantajlılar 'mesleki rehabilitasyon' ile toplumla bütünleşecek
Çapa Tıp nereye taşınacak? İstanbul Tıp Fakültesi ile Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası tahliye mi ediliyor? Çapa Tıp nereye taşınacak? İstanbul Tıp Fakültesi ile Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası tahliye mi ediliyor?
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Türkiye 45 milyon turist seviyesine ulaşacak TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Türkiye 45 milyon turist seviyesine ulaşacak
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 16:08:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 16:11:32

Çapa Tıp nereye taşınacak? İstanbul Tıp Fakültesi ile Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası tahliye mi ediliyor?

Çapa nereye taşınacak? İstanbul Tıp Fakültesi ile Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası tahliye mi ediliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Valiliği, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verdiğini açıklandı. 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirildi. Binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edildi.

Çapa nereye taşınacak? İstanbul Tıp Fakültesi ile Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası tahliye mi ediliyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. İstanbul Valiliği, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verdiğini açıkladı. 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirildi. Binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi)

İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi’nde bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde;

İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Binası’nda deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı,

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binasının; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulunan 7 adet binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde;

Binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremden dolayı;

Çocuk Acil binasının az hasarlı, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı tespit edilmiştir.

Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları,

Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ