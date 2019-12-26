  • Bist 100
    114345
  • Dolar
    5,9428
  • Euro
    6,5944
  • Altın
    286,8710
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Mutlu kent' Sinop'un turizmde 2020 hedefi kalite olacak 'Mutlu kent' Sinop'un turizmde 2020 hedefi kalite olacak
Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm yangınlar kontrol altına alındı Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm yangınlar kontrol altına alındı
Rusya da Türkiye'nin hamlesinden rahatsız! Kremlin: Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz Rusya da Türkiye'nin hamlesinden rahatsız! Kremlin: Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz
Ahmet Kural sevgilisinin yanında pot kırdı! Ahmet Kural sevgilisinin yanında pot kırdı!
Hadise aşk sorularına ne yanıt verdi? Hadise aşk sorularına ne yanıt verdi?
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti! Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti!
Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri saat kaçta, hangi kanalda? Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri saat kaçta, hangi kanalda?
Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı?
Husiler, Fransa'nın koalisyona silah desteği veriyor iddiasında bulundu Husiler, Fransa'nın koalisyona silah desteği veriyor iddiasında bulundu
'Bütünlemenin kaldırılması' itirazına mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı 'Bütünlemenin kaldırılması' itirazına mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı
Ankara'da 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi Ankara'da 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi
Yargıtay sevgilisini benzinle yakan sanığın cezasında 'son sözü' söyledi Yargıtay sevgilisini benzinle yakan sanığın cezasında 'son sözü' söyledi
Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak
At ve eşeklere mikroçipli takip dönemi başlayacak At ve eşeklere mikroçipli takip dönemi başlayacak
Egzoz muayenesi yaptırılmayan 1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak Egzoz muayenesi yaptırılmayan 1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak
MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak? MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak?
Bakan Soylu İstihbarat Toplantısına iştirak etti Bakan Soylu İstihbarat Toplantısına iştirak etti
İmamoğlu, Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanını görevden aldı İmamoğlu, Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanını görevden aldı
'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor 'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor
'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor 'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor
Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Aralık 2019 Perşembe 12:22:04 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:22:53

'Bütünlemenin kaldırılması' itirazına mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gören 5 son sınıf öğrencisinin üniversite yönetiminin bütünleme sınavlarını kaldırmasına karşı yaptığı başvuruyu değerlendiren Bursa 2. İdare Mahkemesi, "yürütmenin durdurulması" kararı verdi.

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Hukuk Fakültesinden 5 öğrencinin, Üniversite Senatosunun bütünleme sınavlarının kaldırılmasına ilişkin uygulamasını idare mahkemesine taşımasının ardından mahkemeden "yürütmenin durdurulması" kararı çıktı.

Fakültenin son sınıfında okuyan Ceyda Türkoğlu, Halide Nesrin Yavuzkasap, Cihat Ceylan, Kerim Ozan Uzun ve Süleyman Yılmaz, Üniversite Senatosunca 30 Mayıs 2019'da kabul edilen "Yaz Okulu Uygulaması" kararı ile bütünleme sınavlarının kaldırılmasına yönelik uygulamanın iptali için Bursa 2. İdare Mahkemesine başvurdu.

Hukuki bir destek almadan, derslerde öğrendikleri bilgiler doğrultusunda dilekçelerini hazırlayan gençlerin 19 Aralık'ta yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, aynı gün yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Mahkemenin kararında, "Dava konusu işlemin, Anayasa'da yer alan eğitim hakkına ilişkin olduğu, bütünleme sınavlarının yakın tarihlerde başlayacağı, sınav döneminin bitmesi durumunda öğrenciler açısından maddi ve manevi telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağından uygulanması halinde etkisinin tükenecek bir nitelik arz etmesi nedeniyle bu ara kararı cevabı ve davalı idarenin savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oy birliğiyle karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, üniversite yönetimi için tanınan itiraz süresi 30 Aralık'ta sona erecek. İdarenin, yürütmenin durdurulmasına kararına ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunmaması durumunda, 31 Aralık'tan itibaren 30 gün içinde konuyla ilgili karar alınması gerekiyor.

Fakültede aldıkları kaliteli eğitim sonucunda bu kazanımı elde ettiklerinde hemfikir olan öğrenciler, üniversite yönetiminin karara uyarak bütünleme sınavı uygulamasına dönmesini bekliyor.

"Üniversitedeki tüm öğrenciler için bir kolaylık olsun istedik"

Davayı açan öğrencilerden Ceyda Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, senatonun aldığı yaz okulu kararının, üniversite yönetmeliğine aykırı olduğunu savundu.

Yönetmelikte bütünleme sınavlarının olduğunu ancak 2019-2020 akademik takviminde buna yer verilmediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bütünleme sınavlarına girmek istiyoruz. Bütünleme sınavlarının kısıtlanması bizi yaz okullarına sevk ediyor. Özellikle 4'üncü sınıf öğrencileri olarak yaz okullarına kalmak bizim için büyük bir külfet. Yaz okullarında açılan veya açılmayan dersler oluyor. Başka okullarda da olabiliyor, biz de başka şehirlerdeki okullardan yaz okulu dersleri almaya çalışıyoruz. Bu yüzden bütünlemelerin geri gelmesini istedik. Sadece bizim için değil üniversitedeki tüm öğrenciler için bir kolaylık olsun istedik. Bizim bu davayı açıp bir şeyler elde etmeye çalışmamız sadece bizim için değildi. Sadece kendi arkadaşlarımızdan değil tüm okuldan çok olumlu dönüşler aldık."

Türkoğlu, kararı sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yapan hukukçular ile ünlülerden de tebrik mesajları aldıklarını dile getirdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ