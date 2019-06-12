İOKBS soru ve cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Bursluluk sınavı cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.