12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18:00 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59:47
İOKBS soru ve cevapları yayınlandı mı?
Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? PYBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
Bursluluk sınavı cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.
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