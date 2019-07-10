Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranı

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranına nasıl erişilir? soruları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçları için heyecalı bekleyiş devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınmıştı.İOKBS 2019 sınavı 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler başarılı puanları elde etmeleri halinde eğitim desteği almaya hak kazanacaklar. Sınava giren öğrenciler ve veliler tarafından bursluluk sınav sonuçları dört gözle bekleniyor. Bursluluk sınav sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUAN İLE KAZANILIR?

Bursluluk sınavından başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekiyor. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.