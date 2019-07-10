  • Bist 100
    97268.5
  • Dolar
    5,7424
  • Euro
    6,4448
  • Altın
    256,9570
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gram altın 256,5 lira seviyelerinde Gram altın 256,5 lira seviyelerinde
Sadece petrol ve doğal gaz değil... Donanma onları da koruyor Sadece petrol ve doğal gaz değil... Donanma onları da koruyor
KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 tercih işlemleri KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 tercih işlemleri
Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi
Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı
Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranı Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi
Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
Hatice ayakla şişe açma akımını yanlış anlayınca eliyle açtı Hatice ayakla şişe açma akımını yanlış anlayınca eliyle açtı
Fernando Reges Sevilla'da Fernando Reges Sevilla'da
Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı
Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı
İŞKUR güncel iş ilanları: İŞKUR ilanları ve memur alımları 2019 İŞKUR güncel iş ilanları: İŞKUR ilanları ve memur alımları 2019
Adriana Lima ve yeni aşkı Emir Uyar, Mikonos sokaklarında kanıtlandı Adriana Lima ve yeni aşkı Emir Uyar, Mikonos sokaklarında kanıtlandı
Demet Akalın'ın sahnede giydiği beyaz tül elbisesi dikkatlerden kaçmadı Demet Akalın'ın sahnede giydiği beyaz tül elbisesi dikkatlerden kaçmadı
Fenerbahçe, Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu idmana çıktı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu idmana çıktı
Rıdvan Yılmaz'da kırık! Ameliyat edilecek Rıdvan Yılmaz'da kırık! Ameliyat edilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir
İsveçli golcü Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te İsveçli golcü Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu
Afganistan'da savcılık müdürlerine silahlı saldırı: 2 ölü Afganistan'da savcılık müdürlerine silahlı saldırı: 2 ölü
Nihat Özdemir: Futbolumuz 3 sene içinde kurtulabilir Nihat Özdemir: Futbolumuz 3 sene içinde kurtulabilir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59:39 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01:43

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranı

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı heyecanla takip ediliyor. Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranı da öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2 Haziran'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Sınava katılan öğrenciler başarılı puanları elde etmeleri halinde eğitim desteği almaya hak kazanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Bursluluk sınav sonuçları ve soegulama ekranı haberimizin detaylarında yer alıyor...

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları 2019 sorgulama ekranına nasıl erişilir? soruları gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçları için heyecalı bekleyiş devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınmıştı.İOKBS 2019 sınavı 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler başarılı puanları elde etmeleri halinde eğitim desteği almaya hak kazanacaklar. Sınava giren öğrenciler ve veliler tarafından bursluluk sınav sonuçları dört gözle bekleniyor. Bursluluk sınav sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. 

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2019 SORGULAMA EKRANI 

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUAN İLE KAZANILIR?

Bursluluk sınavından başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekiyor. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 


h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır. 

Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi
Fernando Reges Sevilla'da
15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte vatandaşın şanlı direnişi...
Ahlaksız ilişki için geldi tufaya düştü! Yarı çıplak halde yardım istedi
Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı
Zırhlı Birlikler davasında karar
Körfezin kaos fabrikası BAE'den Hafter'e "savaşçı" desteği
PKK'da büyük korku! Toplanamıyorlar
Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP yönetimine kamera tuzağı
Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyada alay konusu oldu
Fenerbahçe'den bir transfer daha
ABD teröristlerin eğitilmesi için profesyonel asker arıyor
Leyla'nın gerçek babası DNA testiyle ortaya çıktı
Emekliye 368 lira
Alman basını: Bu konuda Rusya ve Çin’den öğrenecek çok şeyimiz var
Türkiye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a had bildirdi
2 savaş uçağı çarpıştı
Tapu sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Rusya'dan beklenmedik Doğu Akdeniz açıklaması
Aslan çok 'Seri' olacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ