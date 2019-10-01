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01 Ekim 2019 Salı 15:27:11 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 15:34:07

Bursluluk parası ne zaman yatacak 2019? Bursluluk parası ne zaman kesilir?

Bursluluk parası ne zaman yatacak 2019? Bursluluk parası ne zaman kesilir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde n http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verdi. Bursluluk hakkı kazanan öğrencilere ödemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bursluluk parası ne zaman yatacak 2019? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Bursluluk parası ödemeleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. OKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde n http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verdi. Bursluluk hakkı kazanan öğrencilere ödemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bursluluk parasının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Bursluluk parası ne zaman yatacak 2019? Bursluluk parası ne zaman kesilir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK 2019?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. Buna göre, bugün itibari ile ödemenin yapılması gerekiyor.

2019 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavda başarılı olan adaylar lise eğitimi sona erene kadar geri ödemesiz ayda 260,40 lira burs alacak. Bursu yıllık kişi başına düşen geliri belirtilen miktarın altında olanlar alabilecek. Bu şartı sağlamayanlara burs ödemesi yapılmayacak.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN KESİLİR?

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu tamamlayan burslu öğrencilerin resmi ve örgün ortaöğretim kurumlarmda öğrenimlerine gündüzlü olarak devam etmeleri halinde burslulukları devam eder. Ortaöğretim kuramlarına parasız yatılı yerleştirilen öğrencilerin burslulukları okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden iptal edilir.

Ortaöğretim kuramlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen öğrencilerin bursları ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. 

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden, resmi ve örgün ortaöğretim kuramlarına gündüzlü olarak devam edenlerin bursluluk durumları, ilgili okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden güncellenir. Bu öğrencilerin bursları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurum müdürlüklerince ödenir. 

Bakanlığa bağlı resmi ve örgün eğitim kuramlarından ayrılanlar ile parasız yatılılığa geçen öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince öğrencinin ayrıldığı tarihi takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde e-Burs sistemi üzerinden iptal edilir. 

Burs kayıt kabulleriyle ilgili itirazlar, kayıt süresi içerisinde ilgili okul müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar beş iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, her sene gerçekleştirilen bir bursluluk sınavıdır. Sınav sonuçları doğrultusunda sınavı kazanan adaylar şartları da taşımaları halinde burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor.

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