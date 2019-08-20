Burs ve yurt başvuruları ne zaman? Aynı anda burs ve yurt başvurusu yapılabilir mi? yoğun olarak aratılıyor. Üniversite kayıt döneminin devam etmesi ve yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması ile öğrenciler devletin sunduğu imkanlar hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bir üniversiteye yerleşen öğrenci adayları yurt ve burs başvurularında bulunmak istiyor. KYK burs ve yurt başvuruları ayrı ayrı ve farklı tarihlerde yapılıyor. KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları dün başladı. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos akşamına kadar yapılabilecek. KYK burs başvurularının ise Ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor.

AYNI ANDA BURS VE YURT BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

Aynı anda yurt ve burs için başuru yapılabiliyor. Bir öğrenci yurt için de burs için de başvuru yapılabiliyor. Aynı anda burs ve kredi alınamıyor.

BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınıyor. Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular E-Devlet üzerinden alınıyor. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

HATALI BAŞVURU YAPILIRSA..

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinmektedir. Kurumun daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.