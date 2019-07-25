Büro yönetimi DGS geçiş bölümleri 2019 hangileri? Büro yönetiminden DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler kılavuzda!

2 yıllık olarak okutulan büro yönetimi bölümlerinden mezun olan birçok öğrenci DGS sınavına girerek okulunu 4 yıllığa uzatmak istiyor. DGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler hangi okullarda hangi bölümlere geçiş yapabileceğini merak ediyor. Büro yönetimi okuyan öğrenciler arama motorlarına "Büro yönetimi DGS geçiş bölümleri 2019 hangileri? Büro yönetiminden DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler nelerdir?" şeklinde sorular yöneltiyor. Büro yönetiminden DGS ile geçiş yapılabilecek bölümlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS sonuçlarını sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler ve velileri ÖSYM'nin sonuç sayfasında DGS puanını 14:30 itibari ile erişim sağlayabildi. Öğrenci adayları DGS sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabiliyor. DGS tercih dönemi ile ilgili bir bilgi ise henüz açıklanmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pekçok kurum ve kuruluşda, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabiliyor. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırıyor.

BÜRO YÖNETİMİNDEN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

1- Halkla İlişkiler

2- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

3- Halkla İlişkiler ve Tanıtım

4- İşletme Bilgi Yönetimi

5- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

6- Sağlık Yönetimi

7- Yönetim Bilişim Sistemleri

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Özel ve kamu kuruluşlarında; kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilecek elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bölümlerdir.

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

İşletme Bilgi Yönetimi bölümü, işletme, iletişim ve bilgisayar bilimleri ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, disiplinler arası yapısıyla işletmelerin bilgi yönetimi problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştiriyor.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Sağlık Yönetimi Bölümü, sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuş ve alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedefliyor.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amaçları,açıköğretim sistemiyle Yönetim Bilişim Sistemleri programını tercih eden öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırıyor.