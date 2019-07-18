Biyosistem Mühendisliği taban tavan puanları belli mi? Biyosistem Mühendisliği nedir, ne iş yapar? sorularının yanıtları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Büyük bir heyecanla beklenen YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdilerde ise tercihler hakkında internet araştırması yapmaya başladılar. En iyi üniversiteyi ve bölümü tercih etmek isteyen binlerce öğrenci yeni bölümleri de merak ediyorlar. Biyosistem Mühendisliği hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TABAN TAVAN PUANLARI BELLİ Mİ?

Ebelik taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli oldu.

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir.

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve insan tarafından gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirilmesiyle uğraşır. Biyosistem mühendisi, biyolojik tabanlı sistemler üzerine eğitim görür ve bu eğitim ekipmanlar (alet ve makineler), malzemeler, süreçler ve insan boyutu üzerine kuruludur.

Biyosistem Mühendisliği Lisans Programında eğitimini tamamlamış bir mühendis aşağıdaki konularda yetki sahibi olabilmektedir ve bu yetki gerek bireysel gerekse kurumsal çalışma biçimlerinde kullanılabilmektedir:

Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi.

Tarımsal üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, hayvan barınakları ve seraların projelendirilmesi ve işletilmesi.

Tarımla ilgili enerji kaynaklarının (Güneş, Rüzgâr ve biyogaz) projelendirilmesi Tarımsal sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve işletilmesi

Drenaj ve toprak ıslahı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Göletler ve Sulama kanallarının projelendirilmesi

Arazi tesviyesi ve arazi toplulaştırma projelerinin yapılması