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12 Aralık 2019 Perşembe 12:33:48 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 12:38:36

Birkaç aydır mali sıkıntılar yaşayan Doğa Koleji'nde neler oluyo?

Doğa Koleji’nin içinden geçtiği mali sıkıntılar, öğretmenlerin birkaç aydır maaşlarını alamaması, velilerin yaptığı eylemler ve kurumun devredilmesi gibi konular gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki 2001 yılında kurulan Doğa Koleji’nde neler oluyor? İşte Doğa Koleji ile ilgili yaşananlar ve son gelişmeler...

TM Dijital Haber Merkezi

Doğa Koleji’nin içinde bulunduğu darboğaz, gündemdeki yerini “okulun devir işlemleri” konusuyla korumaya devam ediyor. 2001’de kurularak 2016 yılında 330 milyon dolara devri yapılan Doğa Koleji, bu satışın üzerinden henüz bir yıl geçtikten sonra işlerin yolunda gitmediğine yönelik sinyalleri vermeye başlamıştı.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, “Ne olacak bu Doğa’nın hali?” sorusuna yanıt aradı.

“SIKINTI EKİMDE İYİCE AYYUKA ÇIKTI”

Nisan 2019’dan itibaren ekonomik sıkıntı içine giren okulun ekim ayından bu yana öğretmenlerin maaşlarını ödeyemediğini hatırlatan Çakmakçı, şunları kaydetti:

“Kolejde maaşlar aksarken Bursa’da iki okul kapandı, İzmir’de planlanan okul açılamadı. Erken kayıtta alınan paralarla eylül ayı geçiştirildi, sıkıntı ekimde iyice ayyuka çıktı.”

“ÖĞRETMEN MAAŞLARININ YARIN ÖDENECEĞİ İDDİA EDİLİYOR”

Doğa Koleji’nin 50’si franchise 129 kampüsü, 13 bin 500 çalışanı ve yaklaşık 70 bin civarında öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük eğitim zinciri olduğunu ifade eden Çakmakçı, devir teslim için Can Holding’i işaret ederek daha önce Süzer Grubu’yla yürütülen müzakereleri de değindi:

“Şu anda Bilgi Üniversitesi’ni sessiz sedasız alan Can Holding ile görüşmelerin sürdüğü, gizlilik anlaşması nedeniyle açıklama yapılmadığı söyleniyor. Can Holding’in bunun için bir kamu bankasından kredi onayı aldığı da belirtiliyor. İmza atılır atılmaz yarın öğretmen maaşlarının ödeneceği iddia ediliyor.

Doğa Okulları’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu kısa bir süre önce de Süzer grubu ile masaya oturdu. Borçlanma ile ilgili sorunlar nedeniyle sıkıntı çıktı. Kurumun özellikle SGK ve vergi borçları çok yüklü çıkınca Süzer Grubu masadan çekildi. Vergi borçları için kurumun bazı binalarına el kondu.”

“EN AZ 1,3 MİLYAR LİRALIK BORÇ”

Doğa Koleji’ni satın alacak kuruluşun en az 1,3 milyar liralık borcu cebinden çıkarması gerektiğinin konuşulduğunu kaydeden Çakmakçı, “Bu rakamın içinde elektrik, doğalgaz, yemek, kira gibi borçları yer alıyor. Anlaşma imzalanırsa maaşlar ödenecek, kurum çalışanları ve veliler bir nefes alacak.” ifadelerine yer verdi.

“BAZI ŞUBELERDE HAZİRANDAN BERİ ÖDEME YAPILMADI”

Doğa Keloji’nin içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte öğretmenlerin büyük bir kısmının ekim ayından beri maaşlarını alamadığını hatırlatan Nuran Çakmakçı, şunları aktardı:

“Bazı şubelerde hazirandan itibaren ödemeler yapılmadı. Ancak buna rağmen öğretmenler ne öğrencilere ne de velilere bu sıkıntılı durumu yansıttı.”

“VELİLER EYLEM YAPTI, ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNE DESTEK VERDİ”

Aradan geçen birkaç ayın ardından hâlâ maaşları ödenemeyen öğretmenlerin 4 Aralık’ta birçok kampüste ders bırakma eylemi yaptığını ve bundan sonra da velilerin harekete geçtiğini anlatan Çakmakçı, şunları kaleme aldı:

“Topkapı ve Ankara’da okul önünde eylem yapan veliler, daha sonra genel müdürlük binasının olduğu Ataşehir kampusuna gitti. 9 Aralık’ta da öğrenciler İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğretmenlerine destek eylemi yaptı.”

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, yazısının son kısmında Doğa Koleji’nden ve Millî Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamaları şu şekilde alıntıladı:

DOĞA KOLEJİ: GECİKEN ÖDEMELER YAPILACAK

Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler devam ediyor. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzattı. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim kesintisiz olarak devam ediyor.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: İNCELEME BAŞLATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı da Doğa Koleji ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

“Bakanlığımıza ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme/soruşturma hemen başlatıldı. Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar, ilgili kanunlarda açık. Personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla okulun kurucusundan talep hakları da bulunuyor. Bir özel öğretim kurumuna devam ederken ayrılan öğrencilere daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceğine ilişkin yönetmelik maddesi bulunuyor. Bakanlığımız, kurumda yaşanan finansal sorunu kanun ve yönetmelikler dahilinde çözmek için her türlü tedbiri alıyor. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmi veya özel okullara nakilleri için tüm planlamalar yapıldı.”

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