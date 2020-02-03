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03 Şubat 2020 Pazartesi 14:05:02 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 14:19:08

İstanbul'da Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun, açılışı gerçekleşti

Tuzla'da AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından inşa ettirilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun açılışı yapıldı. Bakan Selçuk, "Burada eğitim görecek çocukların gözlerindeki ışıltıyı şimdiden görmemek mümkün değil. Bu anlamda hizmeti geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en icratci siyasetçilerinden, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) devredilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun açılışı gerçekleşti. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. yarıyıl başlangıcı dolayısıyla düzenlenen Tuzla'daki okulun açılış töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Başkan  Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen telgraf okundu.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitime yapılan yatırımın geleceğimize yatırım olduğu bilinciyle yaptırdığınız, değerli yol arkadaşım, kıymetli dostum Binali Yıldırım'ın adını yaşatacak okul için sizleri tebrik ediyorum. Milli Eğitimimize kazandırdığınız bu güzel eserin ülkemiz ve sevgili çocuklarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun tüm mensuplarına başarılar diliyor, değerli konukları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

"HAYIRSEVERLİK, DEVLET ADAMLIĞI, EĞİTİM DEYİNCE BİNALİ YILDIRIM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törendeki konuşmasında, İdlib'teki şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 

Selçuk, Türkiye'ye uzun süredir çok büyük hizmetler eden, Milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Meclis Başkanı ve Başbakan olarak bir anlamda tarih yazmış ve bu yazışı da bütün milletçe kabul edilmiş Binali Yıldırım'ın çocuklarının MEB'e bağışladığı eğitim ve öğretim yuvasını açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yıldırım'ın sembol bir isim olduğunu belirten Selçuk, ülkenin demir ağlarla örülmesinden, barajlar, yollar ve köprüler gibi birçok abide eserin dünya standartları çerçevesinde hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunduğunu ve mega proje denilince akla en başta gelen isim olduğunu dile getirdi. 

Selçuk, Semiha Yıldırım'ın eğitime olan duyarlılığı ve bu duyarlılığı toplumla paylaşıyor olmasının eğitim sistemine ayrı bir değer kattığının altını çizerek, "İsmet Yılmaz Bey'in 'Vefa deyince Binali Yıldırım, tevazu deyince Binali Yıldırım, fedakarlık deyince Binali Yıldırım' sözü son derece kıymetli. Bunu biliyor olmak ayrı bir şey ama söylüyor, paylaşıyor olmak ve bize de böyle bir fırsat veriliyor olması çok değerli. Buna belki yeni ilaveler de yapmak lazım. 'Hayırseverlik deyince Binali Yıldırım, devlet adamlığı deyince Binali Yıldırım, eğitim deyince Binali Yıldırım'." diye konuştu. 

Yıldırım'ın vesilesiyle hayata geçen eserin aslında MEB için de örnek olduğunu aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"2023 vizyonumuzun da nasıl bir okul hayal ettiğinin somut bir ifadesi olarak karşımızda böyle bir okulun bulunuyor olması, ülkemizin en yoğun nüfusunun yaşandığı bir bölgede böyle bir hizmetin ortaya konulması, Beyefendi'nin, Hanımefendi'nin çocukları açısından da son derece büyük bir gurur vesilesi diyebiliriz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Tam da bunu artırmaya çalışıyoruz. Burada eğitim görecek olan çocukların gözlerindeki ışıltıyı şimdiden görmemek mümkün değil. Bu anlamda hizmeti geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin artması noktasında da örneklik ortaya koyduğu için de Yıldırım ailesine hususen müteşekkir olduğumuzu Milli Eğitim Bakanlığı adına ifade etmek isterim. Buradan yetişen çocukların nesiller boyunca dualarının, şükranlarının eksik olmayacağını bilerek, bugünün hayırlı uğurlu olmasını, Milli Eğitim Bakanlığına böyle bir eserin kazandırılması dolayısıyla da vesile olmuşluğunuza şükranlarımı arz etmeyi borç bilirim." 

Programda, Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Köylübay da konuşma yaptı. 

AA

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