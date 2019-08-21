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21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47:42 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16:30

BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velileri tarafından merak ediliyor. ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfası ile ilgili yapılan aramalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından BİLSEM sonuçları hakkında yapılan duyuruya göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Öğrenciler ve velileri ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfasının erişime açılması ile sorgulama yaparak sınav sonuçlarını görebilecek. 22 Nisan tarihinde başlayan mülakatlar 12 Temmuz tarihinde sona erdi.BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış oldu. ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfasına haberimiz üzerinden erişim sağlanabiliyor.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfası ile ilgili yapılan internet aramaları arttı. Bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer alan BİLSEM sonuçları bugün belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından BİLSEM sonuç  sayfasını bugün erişime açacak. Öğrenciler ve velileri ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfasının erişime açılması ile sorgulama yaparak sınav sonuçlarını görebilecek. 22 Nisan tarihinde başlayan mülakatlar 12 Temmuz tarihinde sona erdi.BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış oldu.

ORGM MEB BİLSEM SONUÇ SAYFASI
 

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

BİLSEM sonuçları https://www.meb.gov.tr/ ve orgm.meb.gov.tr siteleri üzerinden erişime açılacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

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