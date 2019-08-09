BİLSEM sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2019 sorgulama ekranı

BİLSEM sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2019 sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. BİLSEM sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler ve velileri internet üzerinden araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sonuçları açıklanma tarihini açıkladı. MEB'in duyurusun ile öğrenciler ve velileri sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrendi.

MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru kapsamında bireysel değerlendirmelerin 9 Ağustos tarihine kadar sürdüğü ifade edilmişti. Bu süre bugün sona erdi. Bu doğrultuda da, binlerce öğrenci ve velileri, BİLSEM mülakat sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

BİLSEM SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler ve velileri 21 Ağustos'ta sorgulama yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?

2019 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemleri www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilecek. 2019 BİLSEM sınav sonucu ekranı 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.

BİLSEM'DE ÖĞRENCİLERE HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;



a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

BİLSEM HAKKINDA

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet veriyor.