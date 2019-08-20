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20 Ağustos 2019 Salı 12:26:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:26:32

BİLSEM sonuçları nereden sorgulanır? BİLSEM sınavı sonuçları 2019 açıklandı mı?

BİLSEM sınavı sonuçları 2019 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. BİLSEM sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrenciler ve velileri internet üzerinden araştırma yapıyor. 22 Nisan tarihinde başlayan mülakatlar 12 Temmuz tarihinde sona erdi.BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sonuçları açıklanma tarihini açıkladı. MEB'in duyurusuna göre, BİLSEM sınav sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler ve velileri yarın sorgulama yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

BİLSEM sınavı sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusunun yanıtı ve BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı.  Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış yaşandı. 22 Nisan tarihinde başlayan mülakatlar 12 Temmuz tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sonuçları açıklanma tarihini açıkladı. BİLSEM sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih haberimizde yer alıyor. 

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

2019 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemleri www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilecek. 2019 BİLSEM sınav sonucu ekranı yarın erişime açılacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

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