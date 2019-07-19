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19 Temmuz 2019 Cuma 16:53:24 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:54:46

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? www.meb.gov.tr giriş: BİLSEM mülakat sonuçları

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. www.meb.gov.tr giriş: BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı da güncel olarak takip ediliyor. MEB, BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak 19 Temmuz Cuma gününü işaret etmişti. BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 22 Nisan tarihinde başlayan mülakatlar 12 Temmuz tarihinde sona erdi. Şimdi gözler BİLSEM mülakat sonuçlarında.

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı anbean takip ediliyor. Arama motorlarında www.meb.gov.tr giriş: BİLSEM mülakat sonuçları araştırması güncel olarak yapılıyor. Öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir heyecanla beklenen BİLSEM sonuçları için MEB19 Temmuz Cuma gününü işaret etmişti. BİLSEM mülakat sonuçlarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda MEB tarafından yapılacak olan son dakika duyuruları takip ediliyor. 

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM mülakat sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar  www.meb.gov.tr giriş ekranından sorgulanabilecek. 

BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?
BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM NEDİR?
Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;


a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.

Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem ' ler de bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem' in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 116 merkezde hizmet vermektedir. Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğuna göre birden fazla bilsem olabilmektedir.

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