BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıtları için neler gerekiyor? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılıyor. 20 Ağustos'ta açıklanan BİLSEM sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşti. BİLSEM yerleştirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere devam eden öğrenci sayısı 42 bin 832'den 63 bin 95'e yükseldi. Sonuçların açıklanmasının ardından BİLSEM kayıtları 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü başladı. Başvuru işlemini henüz gerçekleştirmeyen öğrenciler ve velileri BİLSEM son kayıt gününü merak ediyor.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenicilerin kayıt dönemi 26 Ağustos'ta başladı. BİLSEM kayıtları, 13 Eylül 2019 tarihinde sona eriyor. Kayıt işlemlerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor.

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Kayıt Formu

2- Veli Muvafakat Belgesi

3- Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

BİLSEM SINAVINI KİMLER KAZANDI?

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeğinin (ASIS) kullanıldığı yerleştirme sonuçlarına göre 20 bin 263 öğrenci Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleşmeye hak kazandı.



BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapıldı. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer aldı.

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.