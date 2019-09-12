BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? BİLSEM kayıt işlemleri nelerdir?

BİLSEM kayıtları öğrenci ve veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları 20 Ağustos'ta açıklanmıştı. BİLSEM'e kayıt yaptırma hakkı kazananlar için süreç 26 Ağustos'ta başladı. BİLSEM kayıtlarını hala yapmayanlar kayıt için son günün hangi gün olduğunu ve kayıt için gerekli evrakları haberimizde yer alıyor.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Ağustos'ta başlayan BİLSEM kayıt dönemi yarın (13 Eylül 2019) sona eriyor. Kayıt işlemlerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Kayıt Formu

2- Veli Muvafakat Belgesi

3- Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

BİLSEM SINAVINI KİMLER KAZANDI?

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeğinin (ASIS) kullanıldığı yerleştirme sonuçlarına göre 20 bin 263 öğrenci Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleşmeye hak kazandı.



BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapıldı. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer aldı.

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.