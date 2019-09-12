Bilim Seyyahları İstanbul-4'e yoğun ilgi!

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen “Bilim Seyyahları” projesi 4. kez İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Bilim Seyyahları projesi farklı coğrafyalarda onlarca bilim festivali gerçekleştirdi. Tunus’tan Gana’ya, Yunanistan’dan Karadağ’a uzanan yolculukta dört yılda üç kıtada tam 11 ülkeye, ülkemizin güzide kurumlarından TÜBİTAK, TİKA ve YTB’nin desteği ile bilimin eğlenceliği yolculuğunu taşıdı.

Projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Kartal AİHL bahçesinde düzenlenen açılışta, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve robot atölyeleri, planetaryum, bilim tarihi atölyesi gibi 22 farklı atölyenin yanı sıra bilim oyuncakları da yer aldı.



Kartal AİHL öğrencileri ve çevredeki okullardan gelen öğrenciler, stantları gezerek deney ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan çalışmaların bulunduğu stantlara yoğun ilgi gösterdi.



“Öğrenciler Yaz Tatilinden Fedakârlık Yaparak Hazırlandılar”



Bilim Seyyahları İstanbul-4 projesinin açılışına Sabriye Şentop hanımefendinin yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Memur-Sen İl Başkanı Talat Yavuz, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Önder Başkanı Kamber Çal, Kartal Dernek Başkanı Ömer Faruk Sarımermer, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşma yapan Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam, projenin içeriği ve amacı hakkında bilgiler verdi.



Tekçam, projenin TÜBİTAK tarafından 4. Kez desteklendiğini dile getirerek, başvuru esnasında milli eğitim müdürlükleriyle beraber çalıştıklarını söyledi. Bilim Seyyahları bir gelenek halini aldı Bir önceki yıl Maltepe Orhangazi Şehir Parkında yer alan etkinliğimiz, 3 defa Balkanlar’da bilgi tezgâhlarını halka açmanın yanı sıra Afrika’da da bilim tomurcuklarını serpti. Toplam 11 farklı ülke, 11 farklı kültür ve farklı diller Bilim Seyyahları ile şenlendi. Bu büyük proje öğrenciler arası dostluklardan okullar arası ağlara kadar pek çok bağ kurdu. En önemlisi, kültürler arası kurduğu bağlar. Festivallerde öğrencisinden personeline kadar her birey başka bir kültüre etki etti ve etkilendi. Farklı tarihi şehirler ve oralardaki Bilim Seyyahları proje partnerleri dâhil her ayrı detay, katılımcılarımızın hayata, olaylara, sorunlara bakış açısını olumlu yönde etkiledi.

Projeye Teknopark İstanbul ve Türk Hava Yolları da destek verdiğini anımsatan Tekçam, “Öğrencilerimiz bu etkinlik için yaz tatilinden fedakârlık ederek hazırlandılar. Okulların açıldığı hafta bu güzelliği organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, robotik ve akıl oyunları alanlarında farklı stantlarımız var. Hem kedi öğrencilerimiz hem de farklı yerlerden gelen öğrencilerle bu paylaşımları yapıyoruz.”



“22 Farklı Atölyemiz Var”

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk ise bu sene gerçekleştirilen festival hakkında, “ astronomiden film atölyesine, uçak atölyesinden edebiyata çeşitli alanlarda toplam 22 atölyede sunumlar, deneyler, oyunlar, uygulamalar ve canlandırmalar ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca; çiftçilik, havacılık ve uzay, mucitler gibi geniş planlamalarla, uzay kadar büyük hedeflerle ve önemlisi umutla bu sene ilk kez oluşturduğumuz yepyeni konseptli çadırlarımız ile farklı bir atmosfer oluşturduk. Her atölye, atölye başkanının kontrolü doğrultusunda bir düzen ile çalışıyor. Tüm üyeler işlerine tamamen odaklanmış, hem zevk alma hem de kendini geliştirme amacıyla çalışıyor.” şeklinde konuştu.



Tarih, arkeoloji, astronomi, bilim oyuncakları, sayısız atölyeler, orijinal fikirler, bilimsel sunumlar, akademik deneyler, keyif veren gösteriler, tarihi kişilikler, samimi bir ekip ve uzun yılların tecrübesi. Çok daha fazlasıyla Bilim Seyyahları 14 Eylül’e kadar Kartal AİHL’de.