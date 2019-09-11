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11 Eylül 2019 Çarşamba 10:38:09 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:48:16

'Bilim Seyyahları' başlıyor

“Bilim Seyyahları” projesi TÜBİTAK tarafından 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilmiş. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesinde gerçekleştirilecek.



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimlere dair eğitim kurumlarında aldıkları teorik bilgileri anlamlandırabilmeleri, bu bilgileri gündelik yaşamla

ilişkilendirebilmeleri ve yeni nesillerin kadim medeniyetimizin bilim mirasına sağladığı katkılardan haberdar olmasına destek olmak amacıyla “Bilim Seyyahları” projesini hazırladı.

Uzun bir tatilin ardından öğretim yılı yoğun başladı. Ülkemizin ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim maratonuna bu yıl da hızlı başladı. Üniversite sınavlarındaki başarılarıyla bilinen kurum; akademik, sosyal ve kültürel başarılarıyla adından hep söz ettirmiştir.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Bilim Seyyahları projesi yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Proje kapsamında farklı coğrafyalarda onlarca bilim festivali gerçekleştirildi. Tunus’tan Gana’ya, Yunanistan’dan Karadağ’a uzanan yolculukta dört yılda üç kıtada tam 11 ülkede Bilim Seyyahları yolculuğu devam etti.

“Bilim Seyyahları” projesi TÜBİTAK tarafından 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilmiş. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. Başta Anadolu yakası olmak üzere çevre binlerce lise ve ortaokul öğrencisinin etkinliklere katılım sağlayabilmesi için gerekli planlama yapılmış ve bunun için Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte hareket edilmektedir.



Geniş bir yelpazede hazırlanan çeşitli bilimsel etkinlikler ve deney gösterileri ile katılımcıların bilimsel farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir. Şenlikte Fizik, Kimya, Biyoloji deneylerine Matematik etkinliklerine ve zekâ oyunlarına yer verilecek. Teknoloji stantlarında onlarca farklı atölye çalışmaları düzenleniyor. Etkinlik alanını ziyaret eden katılımcılar iki yüzden fazla deneye ve atölye çalışmasına şahitlik edecek.


 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi proje ekibi, 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştireceği “Bilim Seyyahları” projesine davet ediyor.

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