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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:00:11 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:01:04

Bilim Seyyahları, 19. etkinliğini tamamladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yürüttüğü Tübitak tarafından 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı kapsamında desteklenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklık yaptığı “Bilim Seyyahları” projesi, hafızalardan silinmeyecek güzel anılarla tamamlandı. Proje kapsamında öğrenciler ve katılımcılar bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinler, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken binlerce lise ve ilköğretim öğrencisi bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı. Festival son gününde ise şehrin sakinlerini ağırladı. Ailelerin çocuklarıyla gezip bilimle dolu bir gün geçirdikleri etkinlikte, yaşam boyu öğrenme bir kez daha görünür kılındı.

Bilim Seyyahları Projesi kapsamında, öğrenciler fizik atölyesinde; Einstein’ın zihin dünyasından, ışığın gizemli davranışlarına, manyetik alan kavramından maddenin plazma haline kadar birçok konuyla ilgili bilgi edindiler. Kimya atölyesinde, farklı maddelerin bir araya gelerek ilginç tepkimelerin meydana geldiğine şahitlik ederken, robot atölyesinde ise makinalara nasıl hükmedebileceklerini uygulayarak öğrendiler. Biyoloji atölyesinde mikroorganizmaların şaşırtıcı dünyasına yolculuk yaparken, Matematik atölyesinde sayılarla küskünlüklerini unutup onlarla eğlemenin yolunu buldular. Çiftçilik atölyesi ile toprak türleri ve tohumları tanıtırken, film atölyesinde yeşil perde tekniklerini öğrendiler.

Mimarlık atölyesinde, dünyanın önemli mimarlarını ve eserlerini tanıyıp, mucitler atölyesinde hayaller kurarken, bilim seyyahları canlandırma atölyesinde kadim medeniyetimizin kıymetli bilginlerine selam vermeyi ihmal etmediler.

“19. ALAN ETKİNLİĞİMİZİ TAMAMLADIK”

Yurt içi ve yurt dışından eğitimciler, veliler, öğrenciler ve bilime meraklı insanları ağırlayan Bilim Seyyahları 14 Eylül Cumartesi akşamı tamamlandı. Kapanış töreninde Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam yaptığı konuşmada, “Öğretimin sadece sınıfta 40 dakika ile sınırlı bir kavram olmadığını biliyoruz. Tatil dönemlerinin nasıl farklı eğitim zamanı olabileceğini yaparak gösterdik. Yaz okullarımız ve etkinliklerimizin yanı sıra laboratuvarlarda ve atölyelerde çalışarak okulların açıldığı bu anlamlı zaman dilimine Bilim Seyyahlarını yetiştirdik.” dedi.

Bilim Seyyahları’nın yolculuğunun 2015 yılında Tübitak 4007 çağrısıyla İstanbul’da başladığını ifade eden Tekçam, şunları kaydetti:

“Bugün aynı çağrı kapsamında 4. etkinliği gerçekleştirdik. Bilim Seyyahları‘nın yolu 3 kıtada 11 ülkeye ulaştı. Bugün 19. alan etkinliğimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

FARKLI BİR ÖĞRETİM MODELİ

Kartal AİHL Proje Koordinatörü Ersin Ertürk ise şöyle konuştu:

“Bu projeyle farklı bir öğretim modeli sunuyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimlere dair eğitim kurumlarında aldıkları teorik bilgileri anlamlandırabilmeleri, bu bilgileri gündelik yaşamla ilişkilendirebilmeleri, yeni nesillerin kadim medeniyetin bilgi dağarcığından haberdar olabilmelerini bilimin eğlenceli yüzüyle sağlıyoruz. Bu projede 200 öğrencimiz görev yaptı. Öğrencilerimiz organizasyon yaparken öğrenmenin ve öğretmenin mutluluğunu yaşadılar. Önceki Bilim Seyyahlarında görev yapmış ve şu anda lisans eğitimine devam eden mezunlarımız da bizleri hiçbir aşamada yalnız bırakmadılar. Öğrenci, öğretmen, mezun, veli, idare, destekçilerimizle bu güzel günleri bizlere yaşatan Rabbimize hamdolsun.”

Tamamlanmasıyla kapanış töreninde buruk sevince sahne olan projede görev alan öğrencilere, atölye liderlerine, atölye sorumlularına ve koordinatörlere sertifikaları verildi. Bilim Seyyahları ekibi destekçilerine teşekkürler sunuldu.

Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek eğitim kurumu olma vizyonuyla devam eden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ürettiklerini paylaşmaya devam ediyor. Kartal AİHL öğretim kadrosu, geleceğin bilim öncüleri bu topraklardan çıksın diye tarihimizden ilham alarak bilim yolunda mütevazı olduğu kadar inançlı ve şuurlu adımlar atıyorlar.

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