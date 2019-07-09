Bekçilik yazılı sınav ne zaman? Bekçilik sınav konuları neler? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde, yurdun 81 ilinde istihdam edilecek olan bekçi alımları için ön başvurular 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bekçi olmak isteyenler şimdi de gözlerini sınav tarihine çevirdiler. Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı duyurular ile bekçilik sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Bekçilik yazılı sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas 'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından meydana geliyor. Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.

BEKÇİLİK SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Bekçilik sınav sonuçları ise 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.