Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı

EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik yapılan, çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. EGM'den yapılan açıklamada çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının gerekli bilgiler girilerek öğrenilebileceği belirtildi. İşte, bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen bekçilik yazılı sınavı değerlendirmeleri tamamlandı. Sınava ait sonuçlar beklendiği gibi 7 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. Bekçi adayları bekçilik sınav sonuçlarını, www.meb.gov.tr üzerinden görüntüleyecekler.

(AA-DHA)