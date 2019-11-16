DSP ZİHNİYETİ NE ÇABUK UNUTULDU

1990'ların sonunda ve 3 dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı elinde bulunduran DSP, siyasi görüşü nedeniyle 100 bine yakın eğitimciyi mağdur etmiş, onbinlerce öğretmeni fişleyerek ya görevden almış ya da sürgüne göndermişti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

iktidarları döneminde başta ekonomi olmak üzere Milli Eğitim alanında da zamanında hatalı kararlar alan DSP'li bir ismin yazdığı kitapların Milli Eğitim Bakanlığı'nca kullanılması 'Başka kimse mi kalmadı MEB Emrehan Halıcı'ya kitap yazdırıyor' tepkisine neden oldu.