22 Ağustos 2019 Perşembe 12:50:23 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:08:05
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri başladı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı" denildi.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı" denildi.
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