Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmenler için 'drama eğitimi' geliyor

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra 'şimdi çocuklarımız' diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.

(AA)