06 Ağustos 2019 Salı 19:16:20 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 19:35:40
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmenler için 'drama eğitimi' geliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra 'şimdi çocuklarımız' diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız." ifadelerini kullandı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- YKS tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden ulaşılabilecek
- Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar
- MEB'den okul yöneticilerine eğitim
- ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
- MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı: Coğrafi Bilgi Sistemi hayata geçirildi