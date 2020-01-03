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03 Ocak 2020 Cuma 16:29:22 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:56:45

Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin buluşlarını daha görünür kılmak ve tüm öğrencileri buna özendirmek amacıyla Bakanlığın internet sitesinde "2019'un Fark Yaratan Öğrencileri" başlığı altından bir bölümün daha açıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin buluşlarını daha görünür kılmak ve tüm öğrencileri buna özendirmek amacıyla Bakanlığın internet sitesinde "2019'un Fark Yaratan Öğrencileri" isminde ayrı bir bölüm açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı boyunca televizyon haberlerinde, sosyal medyada, gazete sayfalarında, bir festivalde ya da fuarda tanıttıkları buluşlarla kamuoyunun haberdar olduğu onlarca öğrencinin ve her şartta onlardan desteğini esirgemeyen öğretmenlerin bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da gençlerin fark yaratan fikirleri ve çalışmalarıyla yepyeni başlangıçlar yapılacağına işaret etti.

Selçuk, "2019 yılına dair şöyle bir hafızalarımızı yokladığımızda, geleceğe umutla bakmak için öyle çok örnek çıktı ki karşımıza. Onları sizlerle paylaşmak istedik. Kendisinin ya da başkasının yaşadığı bir soruna çözüm getiren, yeni ufuklar açan, buluşlara imza atan onlarca gencimiz var. Biz onların ve daha nicelerinin yaptığı taze başlangıçlarla daha güzel yarınlara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Henüz okul sıralarındayken geleceğimize ışık oldular"

Öğrencilerin sınava değil kendilerini hayata, öğretmenlerinin desteğiyle Türkiye'yi de geleceğe hazırladığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle her buluşmamızda söylüyorum, başarı soru çözmek değil sorun çözmektir. Artık ezbere biliyorlar. Ve ne mutlu ki meslektaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın desteğiyle bunu uyguluyorlar. Arkadaşının babası için protez el yapan çocuğumuz var, yer altındaki mayınları lazerle tespit edebilen bir drone tasarlayan, deniz süngerinden doku üreten… Büyük bir gururla onlarcasını sayabilirim. Sorun buldukları alanda düşündüler, çalıştılar, ürettiler. Henüz okul sıralarındayken onlar bizim geleceğimize ışık oldular. Biliyorum ki bizler onları destekledikçe, ellerinden tutup yüreklendirdikçe bu buluşlar artacak."

Selçuk, Bakanlık olarak bu tür projelerin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda Bakanlığın resmi internet sitesi "meb.gov.tr"de bu tür buluşları daha görünür kılmak ve tüm öğrencileri yenilerine imza atmaya özendirmek için "2019'un Fark Yaratan Öğrencileri" isminde ayrı bir bölüm açtıklarını bildiren Selçuk, bu alanın 2020'de eklenenlerle sürekli güncelleneceğini, yeni buluşların burada paylaşılacağını kaydetti.

"2019'un Fark Yaratan Öğrencileri" sayfasına, "bit.ly/39Aj6pi" linkinden ulaşılabiliyor.

(AA)

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