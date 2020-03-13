13 Mart 2020 Cuma 17:10:08 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:26:17
Bakan Selçuk'tan özel kurs kararı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak." dedi.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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